Centrum Zdrowia Psychicznego rozbuduje się. Będzie poradnia dla dzieci i oddział dzienny

Dziś rudery, niedługo poradnie i nowy oddział psychiatryczny. W Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku planowane są poważne inwestycje. Skorzystają pacjenci – ci mali i dorośli. W ciągu siedmiu miesięcy powstanie projekt, w ciągu kolejnych dwóch-trzech lat – nowe oddziały.

Ponad 360 tys. zł ma kosztować projekt budowlany dwóch budynków poszpitalnych z przeznaczeniem na działalność Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. Po remoncie będą w nich działać: Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży oraz Oddział dziennego z diagnostyką, psychoterapią i rehabilitacją osób dorosłych. Umowa została podpisana 20 września 2023 r. Wykonawcą jest spółka Albis Biuro Budowlane z Bielska-Białej. Na przygotowanie projektu przeznaczono siedem miesięcy. - Projekt powstaje na bazie projektu, który już wcześniej został wykonany przez miasto, po to, aby przyspieszyć proces. W wyniku porozumienia zostanie on zaadoptowany teraz na nowy – mówi Krzysztof Sikorski, dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. - W pierwszym budynku ma Poradnia dla dzieci i młodzieży i Oddział dzienny dla dzieci i młodzieży. Będzie to rozszerzenie naszej dotychczasowej działalności. Mamy dziś poradnię psychologiczno-psychoterapeutyczną oraz poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, ale tylko z lekarzem, do którego terminy są bardzo odległe. Chcemy wejść w nowy nurt i na bazie poradni utworzymy dzienny oddział dla dzieci. Brakuje nam tego, ponieważ sama porada dziecku nie wystarcza. Trzeba czuwać nad procesem terapeutycznym cały czas. W nowej poradni będzie nie tylko lekarz, ale także psychoterapeuta, terapeuta, terapeuta zajęciowy, psycholog – mówi Sikorski.

Zwiększy się nie tyko oferta, ale też dostępność do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej,

- Zaproponujemy pacjentom nowe możliwości. Zadbamy także o dzieci, które przez zły stan zdrowia utraciły kontakt ze szkoła. Odział dzienny to umożliwi, podejmiemy naukę z tymi dziećmi, pomożemy odnaleźć się w tym trudnym dla nich czasie – mówi Sikorski.

Co dokładnie będzie po remoncie?

W ramach umowy wykonawca przygotuje projekt remontu dwóch budynków. Po wyłonieniu wykonawcy przebudowy obiektów poszpitalnych i zakończeniu prac budowlanych w budynku A przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w Słupsku będą funkcjonować Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży (II poziom referencyjny) wraz z niezbędną infrastrukturą. Natomiast w budynku B ma działać Oddział dziennego z diagnostyką, psychoterapią i rehabilitacją osób dorosłych z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, które nie wymagają leczenia w oddziale stacjonarnym. Budynek ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mają być w nim też dwa dwuosobowe pokoje w standardzie hotelowym. – Od wielu lat samorząd województwa wspiera inwestycje w zakresie projektów, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia tzw. placówek marszałkowskich. Tym razem przeznaczamy środki na wykonanie projektu remontu budynków dla Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. To bardzo ważny projekt, który dotyczy nieletnich i dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Gdy rozpoczęta inwestycja zostanie zakończona, pacjenci będą mieli komfortowe warunki leczenia w różnych formach terapii, a personel pracy – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Z budynku A będą korzystać uczące się dzieci i młodzież do 21. r. ż. z zaburzeniami psychicznymi. Z kolei z budynku B pacjenci z ostrymi zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami schizoafektywnymi, schizofrenią, chorobą afektywną jedno- i dwubiegunową, a także osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych w co najmniej trzymiesięcznej abstynencji. Pomoc będzie też świadczona osobom z zaburzeniami adaptacyjnymi, lękowo-depresyjnymi czy osobowości. Planowana jest terapia dla czterech grup po maksymalnie 15 osób, ogółem 40 do 60 osób. Zajęcia terapeutyczne będą dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych grup i jej członków. Będą to m.in.: psychoterapia indywidualna i grupowa, socjoterapia grupowa (np.: trening funkcji poznawczych, umiejętności społecznych, kulinarny, budżetowy, higieniczny), psychoedukacja, trening relaksacji i mentalizacji, terapia ruchem, arteterapia, muzykoterapia i elementy psychodramy. Ponadto, planowane są zajęcia poza oddziałem, m.in.: wyjścia do muzeum, biblioteki, kawiarni, kina czy teatru.

Wykonanie projektu to kwestia siedmiu miesięcy, jednak jego zrealizowanie to kolejne dwa-trzy lata.

- Będziemy zabiegać o środki unijne. Ale na to najpierw jest potrzebny projekt. Wiemy, że będą środki na reformę psychiatrii, więc i w ciągu dwóch-trzech lat budynki powinny zostać wyremontowane. Biorąc pod uwagę kwestię przetargów i naszą strefę klimatyczną, nie chcę obiecać, że to będzie szybciej. Są też plany aby stworzyć strefę sportowo- rekreacyjną, głównie pod kątem dzieci i młodzieży.

- Będziemy w przyszłości wyburzać dawne prosektorium, aby tam wybudować małe boisko wielofunkcyjne – zdradza dyrektor.

