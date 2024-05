Chciał jej dać nauczkę, więc przyszedł z kanistrem z benzyną

- Chciałem zniszczyć drzwi mieszkania Kamili za to, że nie chciała mi zwrócić mi pieniędzy. Ona mówiła mi, że mi ich nie odda. Stwierdziła, że ja nie miałem tam swojego wkładu finansowego i nie pracowałem. Nie wiem, dlaczego nie podjąłem prawnych kroków, aby odzyskać swoje pieniądze. Mózg nie pracował, bo piłem alkohol - powtarzał w sądzie oskarżony. - Nie było sytuacji, abym wylał benzynę na Kamilę. Jej ubranie nie zajęło się ogniem. Chciałem tylko podpalić drzwi. Nie bałem się, że kamienica może się spalić, bo Kamila z Roksaną widziały, jak podpalałem drzwi, bo były wtedy razem w mieszkaniu i Roksana zaraz przybiegła z wiaderkiem z wodą, zanim jeszcze zapaliłem benzynę. Nie wiem, po co wszedłem na to czwarte piętro. Rozumiem, że drewno jest łatwopalne. Nie mówiłem, że ją uduszę, że kogoś naślę, jak pójdę do więzienia. Nie byłem zazdrosny, chodziło mi tylko o te pieniądze. Kamila to zazdrosna bestia jest, nie chcę do niej wracać. Chciałem tylko dać jej nauczkę, drzwi podpalić za to, że nie oddała mi pieniędzy - dodawał.