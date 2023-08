Co bocianie pisklę robiło w kurniku? Akcja strażaków w Przewłoce

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ustce w sobotę po południu dostali zgłoszenie, że w Przewłoce w gminie Ustka młody bocian wypadł z gniazda. Na pomoc wyjechali z podnośnikiem.

Para bocianów z Przewłoki w tym roku wychowuje tylko jedno pisklę. Młode nie nauczyło się jeszcze latać.

- Zauważyliśmy, że pisklę chodzi przed naszym sklepem, który znajduje się obok bocianiego gniazda – opowiada Andrzej Drapała z Przewłoki, który razem z kolegą postanowił coś zaradzić. - Złapałem to bocianiątko i wsadziłem do kurnika. Ono było spokojne, ale kury wystraszone. Zadzwoniliśmy na numer 112, przekierowano nas na straż. Strażacy przyjechali i pisklę wróciło do gniazda.

- Pisklę wyglądało na zdrowe. Nic mu nie było, chodziło samo. Strażacy za pomocą podnośnika umieścili małego bociana w gnieździe. Na tym zakończyli działania. W zdarzeniu nie brały udziału inne służby. Nie było konieczności powiadamiania weterynarza – mówi st. kpt. Iwona Lenart z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.