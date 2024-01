Co i gdzie jadano na Pomorzu? Zdziwisz się! Bütower Hof - lokal dla bytowskiej elity

Pokusiliśmy się o stworzenie menu Bütower Hof. Trudnego zadania podjął się Rafał Nowakowski, znawca kuchni Pomorza, znany krytyk kulinarny.

- Zacząć musimy od tego, że chcąc rozmawiać o menu bytowskiej restauracji, które mogło być wywieszone przy wejściu do Bütower Hof nie możemy mówić o kuchni czysto niemieckiej – wyjaśnia pan Rafał. - Takiej kuchni nie było i w zasadzie nie ma do dziś. Są kuchnie poszczególnych regionów, prowincji, ale nie wykształciła się jednoznacznie ogólnonarodowa maniera kulinarna. Mówiąc o kuchni bytowskiej powinniśmy więc sięgnąć pamięcią do kuchni związanej z modelem jedzenia w Prusach Zachodnich. Zacznijmy od przekąski pod „sznapsa” lub lubianego przez wszystkich bytowskiego piwa. Kuchnia zachodniopruska znała sałatkę kartoflaną z dodatkiem kaparów i czasami marynowanego pieprzu. Wyrabiana z uprawianych tu powszechnie kartofli, domowego majonezu, odrobiny cebuli lub pora - zależnie od kucharza, a także kaparów. Nie podrabianych z marynowanych kwiatów nasturcji, a tych smacznych importowanych dzięki bliskości miasta portowego (trzeba pamiętać, że Bytów był stacją węzłową, a więc dostawy egzotycznych ingrediencji nie były niczym szczególnym). Do sałatki można było zjeść bułkę, ale w wielu przypadkach zastępowano ją kromką pieczonego na placie chleba. Kolejną pozycją jadłospisu niech będzie szparagowy krem. Uprawiane w szparagarniach, rozrzuconych w południowej części Kaszub, szparagi miały swoje "5 minut" właśnie wiosną. Choć konserwowane na zimę, najlepsze będę świeże niezależnie od tego, czy podawane po ugotowaniu w towarzystwie masła z bułeczką tartą, czy też właśnie zawiesistego kremu przetartego przez sito. Danie główne oczywiście powinno zawierać kartofle. Czy będą to w wersji najprostszej sporej wielkości kluchy z masy kartoflanej startej na riwce, czy też placki z cukrem? (riwka – tarka – dop. red). Można i tak, ale ja zaproponuję dwa inne dania, które zawierać będą kartofle. Pierwsze to klopsy królewieckie. Tu po raz drugi cieszymy się wiosną, bo jest to pora, w której cielą się krowy, a więc, w krótkim czasie pojawia się sporo przesmacznej cielęciny (niestety, taka jest prawda, cielaki płci męskiej nie mają długiego życia). Perfekcyjne w swej kulistej formie cielęce (oryginalnie, później nastąpił czas oszczędności) klopsy z dodatkiem sardeli (pewnie przywiezionych z Lubeki, albo Gdańska) skąpane w białym sosie beszamelowym lekko zakwaszonym cytryną, który nabierał jednoznacznie smacznego charakteru dzięki dodatkowi kaparów. Do tego podane ugotowane na sypko kartofle, a jako dodatek marynowane buraczki. Drugie to karbonada królewiecka, czyli kawał mięsa wieprzowego od schabu z kością (często z fragmentami przechodzącymi w bekon). Tak się przyzwyczailiśmy, że schabowego spożywamy w panierce, ale mogło być i tak, że karbonada została zrobiona metodą dawną, a więc mięso bez panierki było podsmażane, a następnie duszone z cebulą do uzyskania sosu własnego. Oczywiście podajemy do tego kartofle, a także niezastąpioną kapustę duszoną. Dwie wersje, które są żelaznym elementem składowym kuchni tego regionu, a także zostały zaadaptowane w innych częściach imperium niemieckiego (szczególnie we Wrocławiu). Kończąc obiad warto pomyśleć o deserze. Choć wielu pomyśli pewnie o cieście drożdżowym, to jednak dołożyłbym do niego puszystą leguminę zwaną szpajzą. Najczęściej podawana w wersji cytrynowej, choć niedługo, z chwilą pojawienia się truskawek może być i w smaku tego pysznego owocu (a także w kilku innych smakach).