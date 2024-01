Od 1 stycznia nie ma gminy Słupsk. Jest gmina Redzikowo

Co ta zmiana oznacza dla mieszkańców? Z praktycznego punktu widzenia – nic. Nie muszą wymieniać dowodów ani zmieniać adresów. Muszą jedynie przyzwyczaić się do nowej nazwy.

- Nawet jeżeli z rozpędu mieszkaniec napisze do wójta gminy Słupsk, czy wyśle pismo do urzędu gminy Słupsk – nic się nie dzieje. Jesteśmy kontynuacją tej gminy i każdy tak zaadresowany wniosek będzie tak samo rozpatrywany - tłumaczy Barbara Dykier.

To trzecia nazwa tego samorządu. W latach 1945 – 1954 była to gmina Ryczewo. Następnie – w latach 1954–1972 – była to gromada, a sama miejscowość w 1961 roku została włączona w granice administracyjne Słupska. Gmina Słupsk powstała 1 stycznia 1973 r. 31 grudnia 2023 r. przeszła do historii.