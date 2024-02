Nie ma już Starego Rynku w Słupsku. Prof. Skóra odważnie o mieście w ramach Historycznych czwartków

- Rynek to żywe miejsce handlu, targu, produkcji, wymiany towarów, tam się działo bardzo dużo. Pamiętajmy, rynek nie miał funkcji reprezentacyjnej – mówił dr Kacper Pencarski, zastępca Instytutu Historii w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku, który mówił o historii rynku do 1945 roku.

- W przyszłym roku będziemy obchodzić 80 lat naszej obecności w Słupsku, bo w 1945 roku Polacy przejęli to miasto z rąk Sowietów. Przez te 80 lat Stary Rynek niewiele się zmienił. Utracił tylko swoje pierwotne znaczenie, jakie miał dla miasta czyli handlowo-usługowe. W istocie jest to rynek, który jest placem między blokami mieszkalnymi – podobny do tych na osiedlach. Idąc tym tropem, należałoby wybudować tu plac zabaw dla dzieci, bo taka jest funkcja placów między blokami – dość kontrowersyjnie rozpoczął profesor. - Nie ma więc już tego klimatu, jaki istniał w czasie niemieckim i przez te 80 lat nie wypracowaliśmy żadnej koncepcji zagospodarowania tego miejsca. Nie jest to zarzut wobec władz. Padliśmy ofiarą pewnego nieszczęśliwego splotu okoliczności, który spowodował, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Spróbuję wytłumaczyć, dlaczego jest tak duży kontrast pomiędzy bardzo przyjemnym miejscem, jakie tu było za czasów niemieckich a miejscem bez wyraźnego charakteru, jakie mamy w czasach współczesnych – mówił prof. Skóra.

Dalej było jeszcze ciekawiej.

- Nie ma już Starego Rynku w naszym mieście. Nazwa jest nieadekwatna do miejsca i klimatu, jaki tutaj panuje. Dawniej, kiedy jeszcze istniało kino Milenium, będące centrum rozrywkowym, Stary Rynek pełnił funkcję miastotwórczą i rozrywkową. (…) Teraz rynek jest miejscem martwym i ze Sstarym Słupskiem nie ma nic wspólnego. Trzeba pogodzić się z pewnymi realiami i zgasić pewne złudzenia, które prowadzą nas na manowce i uniemożliwiają realizację jakiejś śmiałej koncepcji i ruszenia z kopyta – zdecydowanie przekonywał historyk, pokazując na prezentacji zdjęcia.

- Istnieją na Starym Rynku tylko cztery kamienice poniemieckie. Było ich 27, więc łatwo wyliczyć, że zostało około 15 procent dawniejszej zabudowy Starego Rynku. Cztery kamienice na 27 to szczątkowa pozostałość i nie powinna dawać rytmu całości. Chyba, że zrobić jak w Elblągu, który stopniowo odbudował kamienice według planów niemieckich. I tak odbudował sobie starówkę w latach 90., tak jak to wcześniej zrobił Gdańsk. Inny pomysł to konsekwentna budowa nowoczesnego rynku w mieście – czyli dostosowanie się do blokowiska, być może z lekkim modyfikowaniem. Są wizualizacje, które pokazują nowoczesny Stary Rynek, gdzie elementy architektoniczne dostosowują się bloków z lat 60. z czasów Gomułki – tu profesor zaprezentował te wizualizacje, które były bardzo nowoczesną zabudową.

- Jest jeszcze inny śmiały pomysł, dotąd nierozpatrywany. Zabudować rynek starym ratuszem, który kiedyś tu stał. Można zabudować go tak jak rynek w Olsztynie – tam ratusz ocalał i jest w nim muzeum i biblioteka. Zamiast placu takiego jak u nas – zwanego kuwetą, gdzie brudzą ptaki bardzo intensywnie i przesiadują ludzie lubiący alkohol na powietrzu, można by postawić budynki użyteczności publicznej. Podsumowując, mamy trzy możliwości – albo budujemy nowoczesny Stary Rynek, albo stawiamy coś pośrodku naszego pacu, albo wyburzamy blokowiska i odbudowujemy poniemiecką starówkę.

Słupsk 1945

- Niemcy i Sowieci rynek zniszczyli, a Polacy go dobili. Trzy grupy społeczne mieszkające tu w latach dwudziestych XX wieku złożyły się na to, co mamy obecnie. Przy czym nie zasłaniajmy się ani Niemcami, ani Sowietami, tak naprawdę to na nas spoczywała największa odpowiedzialność za to jak rynek wygląda, bo najdłużej jest w naszym posiadaniu – powiedział dobitnie historyk