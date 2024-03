Co z Milenium? Co z zielenią? Spotkania dla tych, których obchodzi Słupsk

Debata o centrum Słupska

We wtorek, 12 marca, o godzinie 17 w Auli Wielofunkcyjnej Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku (ul. Kozietulskiego 7) rozpocznie się debata historyczna na temat: Co zrobić z centrum Słupska? Kino Milenium: „ikona przeszłości” czy „ruina do wyburzenia”?

Debatę poprowadzi prof. Wojciech Skóra (dyrektor Instytutu Historii UP). Gośćmi specjalnym i prelegentami będą:

- dr inż. arch. Bartosz Macikowski z Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Gdańskiej, przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów. Promotor nowatorskiej pracy magisterskiej pod tytułem: „Kadr na Słupsk – rewitalizacja jako odpowiedź na problem depopulacji”.

- autorzy tej pracy, czyli Julia Pastuszka i Szymon Piotrowski.

- Problem centrum Słupska i kina Milenium to tylko część ich prac badawczych, ale to tym chcemy głównie porozmawiać, bo to tematyka gorąca w mieście i bardzo ważna dla jego przyszłości. Młodzi autorzy mają ciekawy pomysł na tę część miasta. Wysłuchamy wizji gdańszczan, a potem każdy będzie mógł zabrać głos, wyrazić swoją opinię – zapowiada prof. Wojciech Skóra.