Czerwona Szopa z dofinansowaniem. Ustka liczy na jeszcze więcej pieniędzy

O konieczności remontu Czerwonej Szopy w Ustce mówi się od kilku lat, gdy miasto otrzymało obiekt od słupskiego starostwa. Tym razem pojawiły się pieniądze. - Ustka pozyskała 361 560 zł na dofinansowanie remontu i przebudowy Czerwonej Szopy. Kwota pochodzi z ministerialnego programu Promesa dla Kultury – informuje Eliza Mordal, rzeczniczka usteckiego ratusza. - To bardzo dobra wiadomość, gdyż inwestycja ta ma dużą szansę także na wsparcie unijne. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w wysokości ponad 2,6 mln złotych. Decyzja zapadnie jeszcze w tym roku, a środki z nowego rozdania unijnego na modernizację tego zabytkowego obiektu zapisano w porozumieniu z marszałkiem województwa dotyczącym Funduszy Europejskich dla Pomorza, zawartym we wrześniu 2023 roku.

Ze względu na małą powierzchnię Czerwonej Szopy, obiekt trzeba będzie naszpikować elektroniką i zaprojektować wnętrze tak, by pomieścić wszystkie funkcje potrzebne na czas określonych wydarzeń. To opuszczany ekran kinowy, pneumatyczny wysuwany podest w czasie prelekcji, czy tematyczne stanowiska multimedialne. Bryła Czerwonej Szopy pozostanie nietknięta, ale część muru zastąpi przeszklenie. Niektóre wydarzenia mają odbywać się też na zewnątrz.

Jak to z Czerwoną Szopą było?

Czerwona Szopa powstała w 1887 roku. Została wzniesiona z czerwonej cegły w miejscu, gdzie wcześniej znajdowała się drewniana szopa ze sprzętem przeznaczonym do ratowania rozbitków. Murowaną szopę ufundowali pracownicy poczty i telegrafu w 90. rocznicę urodzin cesarza Wilhelma I. W latach 1867-1945 ratownicy uratowali 166 osób. Po wojnie w Czerwonej Szopie swoją siedzibę miała także straż pożarna. Później Czerwoną Szopę miał w trwałym zarządzie Urząd Morski w Słupsku. Baza ratownicza wyprowadziła się w 2010 roku i starostwo przejęło budynek od Skarbu Państwa. Ustczanie snuli plany, by urządzić tu galerię. Były nawet plany, by do Czerwonej Szopy przenieść pogotowie ratunkowe. Ustczanie byli temu przeciwni. Po wielu perypetiach powiat słupski w 2020 roku przekazał w darowiźnie Czerwoną Szopę Ustce. Dawna baza ratowników stała się własnością miasta.

Aktualnie budynek wykorzystywany jest jako magazyn do przechowania wyposażenia i sprzętu wykorzystywanych do organizacji wydarzeń kulturalno-promocyjnych w mieście.