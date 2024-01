Cztery aresztowania za bójkę z maczetami i siekierą w centrum Słupska

Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące czterech mężczyzn podejrzanych o udział w bójce oraz pobicie niebezpiecznymi przedmiotami, do których doszło 3 stycznia na ulicy Filmowej w Słupsku. Dodatkowo prokuratura zarzuca aresztowanym działanie chuligańskie.

Do bójki z ostrymi narzędziami doszło w środę 3 stycznia na ulicy Filmowej w Słupsku. W starciu na maczety, noże, siekierę i pałkę teleskopową wzięło udział około 10 mężczyzn. Z większą grupą walczyło dwóch mężczyzn. Mężczyźni używali również pięści i nóg do zadawania ciosów i kopniaków. Na miejsce przyjechały radiowozy i karetka pogotowia ratunkowego. Jedna osoba z obrażeniem uda od ostrego narzędzia oraz urazem głowy trafiła do słupskiego szpitala. Niegroźnie ranny był jeszcze jeden mężczyzna. Reszta uczestników zdarzenia ulotniła się jak kamfora. Intensywne działania słupskiej policji doprowadziły do zatrzymania czterech osób. Dwaj pierwsi mężczyźni zostali aresztowani w piątek 12 stycznia, następni dwaj – we wtorek 16 stycznia. Ze względu na rodzaj sprawy i ukrywanie się podejrzewanych Prokuratura Rejonowa w Słupsku udzieliła informacji dopiero w środę.

- Zostało wszczęte dochodzenie, podczas którego policjanci zgromadzili obszerny materiał dowodowy, pozwalający na wytypowanie osób, które brały udział w bójce – mówi prokurator Lech Budnik, szef Prokuratury Rejonowej w Słupsku. - Do tej pory udało się zatrzymać czterech mężczyzn. Zarzuciliśmy im udział w bójce, a niektórym udział w bójce z niebezpiecznym przedmiotem. Ze względu na charakter sprawy prokurator nie udziela informacji na temat tego, czy podejrzani przyznali się do zarzutów, czy złożyli wyjaśnienia oraz jakie były motywy bójki. - Chodzi o dobro postępowania. Nie mamy jeszcze zatrzymanych wszystkich wytypowanych osób. Trwają dalsze czynności – tłumaczy prokurator rejonowy. - Aresztowani mężczyźni dodatkowo są podejrzani o to, że popełnili przestępstwo o charakterze chuligańskim, czyli polegające między innymi na umyślnym zamachu na zdrowie, wolność, cześć lub nietykalność cielesną. To dotyczy także sytuacji, jeśli sprawca działa publicznie, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

Prokurator dodaje, że bójka jest przestępstwem, w którym uczestniczą co najmniej trzy osoby. Wszyscy uczestnicy zdarzenia – z przeciwnych stron są sprawcami. Nawet jeśli ktoś odniesie obrażenia, w sytuacji, gdy bierze udział w bójce, nie jest pokrzywdzonym, lecz sprawcą. Za udział w bójce grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Natomiast za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego przedmiotu – od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. W przypadku skazania za działanie o charakterze chuligańskim, wysokość najniższej wymierzonej kara to dolna granica zagrożenia zwiększona o połowę. Najniższe kary, jakie grożą aresztowanym teraz mężczyznom, to odpowiednio od czterech i pół miesiąca oraz od dziewięciu miesięcy więzienia wzwyż. Jak informuje Lech Budnik, do tej pory nie wszyscy z aresztowanych podejrzanych byli karani.

Wideo Czarnek: rząd Donalda Tuska nie respektuje zasad demokracji