Czwartki z dobrym filmem w kinie Rejs w Słupsku. Program na styczeń

18 stycznia, przedpremierowo, obejrzymy "Anatomię upadku" - trzymający w napięciu dramat sądowy, w którym poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy kobieta oskarżona o zabójstwo męża jest winna, staje się okazją do zajrzenia w głąb skomplikowanej relacji małżeńskiej. Obraz Justine Triet to jeden z najgłośniejszych tytułów roku, zdobywca Złotej Palmy w Cannes i niekwestionowany zwycięzca ostatnich Europejskich Nagród Filmowych.

Tydzień później, 11 stycznia, będzie równie śmiesznie, co tragicznie, a to za sprawą islandzkiej produkcji "Matka siedzi z tyłu" Hilmara Oddsson. Zabarwione czarnym humorem, wyjątkowe kino drogi, jest nie tylko opowieścią o wykonaniu ostatniej woli, ale również historią o spóźnionym dojrzewaniu mężczyzny, którego życie zostało zdominowane przez rodzicielkę.

Na zakończenie miesiąca, 25 stycznia - najnowsza produkcja greckiego reżysera Giorgosa Lanthimosa. Jego "Biedne istoty" to oparta na książce Alasdaira Graya historia młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego naukowca. Wyposażona w dorosłe ciało, ale z dziecięcym umysłem i naiwnością, Bella uczy się wszystkiego od nowa, dążąc jednocześnie do niezależności i wolności.

Seanse klubowe odbywają się w każdy czwartek w sali kina Rejs (Emcek, al. 3 Maja 22) zawsze o godzinie 18, i rozpoczynają się prelekcją filmoznawcy Bartosza Murawskiego. Wszystkich, którzy mają ochotę porozmawiać jeszcze o filmie przy herbacie i ciasteczkach, kino Rejs zaprasza po pokazach do sali Tango (wejście z holu kina).

Miesięczny karnet w cenie 52 zł można nabyć wyłącznie w kasie kina. Na seanse prowadzona jest również sprzedaż pojedynczych biletów, dostępnych stacjonarnie i online.