Czy w Słupsku przy ul. Lelewela doszło do zabójstwa? Pięć osób zatrzymanych

Do tragedii doszło w mieszkaniu w budynku przy ulicy Lelewela w Słupsku. O nieżyjącym mężczyźnie, do którego zgonu mogliby przyczynić się przestępcy, policja dowiedziała się w niedzielę 28 stycznia około południa.

- W niedzielę policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezionym w jednym z mieszkań ciele mężczyzny. Funkcjonariusze zatrzymali do tej sprawy pięć osób – potwierdza nasze informacje mł. asp. Jakub Bagiński, który jednak nie udziela żadnych innych informacji, tłumacząc to dobrem postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Słupsku.

- Jedyną rzeczą, jaką mogę potwierdzić, jest fakt, że znaleziono ciało mężczyzny w Słupsku w mieszkaniu przy ulicy Lelewela – mówi prokurator Lech Budnik, szef Prokuratury Rejonowej w Słupsku. - Obecnie są powadzone bardzo intensywne czynności, zmierzające do ustalenia okoliczności zgonu.

Prokurator na razie nie wypowiada się na temat wyniku oględzin, ponieważ mężczyzna miał obrażenia i istnieje silne podejrzenie zgonu nienaturalnego, ale na temat pochodzenia tych obrażeń będzie można cokolwiek powiedzieć po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Termin dopiero jest uzgadniany z biegłą z zakresu medycyny sądowej. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że ofiara została ugodzona nożem.

- Nikt z zatrzymanych nie ma statusu podejrzanego. Nikomu nie przedstawiono zarzutów – dodaje prokurator Lech Budnik. - Osoby te zostały zatrzymane w sprawie, do wyjaśnienia.