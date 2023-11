Czy warto założyć działalność gospodarczą? Podpowiedzą eksperci z SIPH. Słupsk obchodzi Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa działa już 30 lat. Zrzesza ponad 60 firm z regionu słupskiego. Współpracując z samorządami i instytucjami otoczenia biznesu różnymi działaniami wspiera lokalnych przedsiębiorców – tych większych i tych mniejszych.

- Zmieniamy się. To nie jest tylko zmiana identyfikacji wizualnej, czyli nowe logo, ale też zmieniamy naszą siedzibę. Od 2009 roku możemy korzystać z tej zabytkowej kamienicy [Sienkiewicza 19 – red.], z innymi lokatorami, takimi jak Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Na przestrzeni lat udało nam się wyremontować aulę, w której się znajdujemy, a także otworzyć nowoczesne studio nagrań. I w tym studiu nagrań nagrywamy podcast „Społeczność biznesu”, w którym rozmawiamy z przedsiębiorcami z naszego regionu. Teraz szykujemy się do kolejnych zmian – będzie to przygotowanie sal szkoleniowych wraz z zapleczem cateringowym – wymienia Jakub Bilski, wiceprezes SIPH.