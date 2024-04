Makieta Słupska wraca do gry. Cały czas trwa zbiórka, pomysłodawca rusza do firm

Tomasz Urbaniak to pasjonat historii Słupska, kolekcjoner artefaktów z przedwojennej i powojennej przeszłości miasta, autor książek o mieście. Kiedy w lutym tego roku w mediach społecznościowych ogłosił zamiar stworzenia makiety Starego Rynku z 1901 roku (kiedy stał tam jeszcze miejski ratusz), zyskał entuzjastyczne komentarze i oferty pomocy. Część z tych wpisów na Facebooku ich autorzy potwierdzili, wpłacając datki na portalu zrzutka.pl. Jednak od kilku tygodni, ze względu między innymi na kampanię wyborczą do samorządów, o makiecie niewiele się mówi i pisze. Wpłaty są pojedyncze. Na 18 kwietnia na koncie zrzutki.pl było nieco ponad 19,5 tysiąca złotych. - Razem z innymi możliwościami wpłaty datków, jest niewiele ponad 20 tysięcy - oblicza Tomasz Urbaniak.

Nie martwi się jednak, chociaż na zrzutce.pl widnieje jako cel kwota 280 tys. zł a do końca zbiórki pozostało mniej niż miesiąc.

- W poniedziałek odwiedzam kilka umówionych wcześniej firm - mówi. - Liczę na to, że przedsiębiorcy ze Słupska będą chcieli dołożyć się do makiety, która będzie służyla celom edukacyjnym, ale i będzie atrakcją, zarówno dla mieszkańców, jak i dla przyjezdnych - mówi.