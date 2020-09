Dachowanie chryslera. Cud, że kierującej nic się nie stało (zdjęcia)

Wczoraj o godzinie 9.30 dyżurny z Człuchowa został powiadomiony o dachowaniu auta na drodze DK 22 w Jaromierzu. Natychmiast na miejsce zostali wysłani policjanci z ruchu drogowego oraz służby ratownicze. Funkcjonariusze z drogówki zabezpieczyli miejsce zdarzenia, sporządzili oględziny i przesłuchali świadków, ustalili wstępnie, że kierująca osobowym chryslerem 44-letnia mieszkanka Człuchowa, wjeżdżając do miejscowości Jaromierz od strony Człuchowa w wyniku gwałtownego hamowania straciła panowanie nad pojazdem, wjechała do rowu po prawej stronie, a następnie samochód wywrócił się na dach i zatrzymał na ścieżce pieszo rowerowej. Kierująca pojazdem 44-latka była trzeźwa, nic się jej nie stało, dwie pasażerki jadące w aucie zostały zabrane do szpitala, na szczęście im również nic poważnego się nie stało.

Aktualnie policjanci ustalają szczegóły i przebieg tego wypadku. Policjanci apelują, aby dostosować prędkość do warunków panujących na drodze i własnych umiejętności. Zachowajmy zdrowy rozsądek i pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie za każdym razem zapinając pasy bezpieczeństwa.