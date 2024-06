Daniel Olbrychski, wielki aktor, wystąpi w Słupsku

Daniel Olbrychski to jeden za najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej zasłużonych polskich aktorów. Ma na swym koncie role w ponad 180 filmach kinowych i telewizyjnych. Angażowali go wielcy polscy i zagraniczni reżyserzy: Andrzej Wajda, Jerzy Hoffmann, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kieślowski, Claude Lelouche, Nikita Michałkow, Philip Kaufman, Volker Schlöndorff, Miklós Jancsó, Margarett von Trotta, Joseph Losey. Pięć filmów z jego udziałem było nominowanych do Oscara, dwa z nich Oscara otrzymały - „Blaszany bębenek” i „Przekątna gońca”.

Daniel Olbrychski urodził się 27 lutego 1945 w Łowiczu. Karierę rozpoczął w 1961, w filmie po raz pierwszy zagrał w 1963 („Ranny w lesie”) będąc na pierwszym roku studiów PWST. Dostawał tyle propozycji, że studiów wówczas nie ukończył i dopiero w 2010, w wieku 65 lat, uzyskał dyplom magistra w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.