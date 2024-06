Fantastyczny koniec roku akademickiego. UUTW "Żyj kolorowo" egzamin zdał celująco

- Stowarzyszenie Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj kolorowo" przez 19 lat trwale wpisało się w krajobraz Ustki swoją wielością i różnorodnością działań na rzecz seniorów, ale nie tylko - mówiła Władysława Graniak. - Zbudowaliśmy pomost międzypokoleniowy. Włączyliśmy do naszych działań dzieci z przedszkoli i szkół. Bierzemy udział w projektach miasta i gminy, Ośrodka Sportu i Rozwoju, Centrum Integracji Społecznej, Biblioteki, Centrum Aktywności Twórczej, szkół, przedszkoli. Realizujemy nasze cele edukacyjne i umożliwiamy rozwijanie pasji i zainteresowań słuchaczy. Wypełniamy wolny czas zajęciami 170 osobom w późnej dorosłości. Prowadzimy jedyny w mieście Klub Seniora, w którym uczestniczy ponad 40 seniorów. Dajemy poczucie własnej wartości i przynależności do grupy rówieśniczej. Satysfakcję przynoszą nam działanie sportowe, artystyczne, malarskie i wiele innych.

Na początku - jak na uniwersytet przystało - ze świetnym, kończącym rok akademicki, wykładem wystąpiła prof. Monika Zytke z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, mówiąc o znaczeniu muzyki w życiu, ale też przekonując słuchaczy do tego, że muzyka ma ogromny wpływ na zdrowie człowieka.

- Kończąc rok akademicki 2023/24, życzę wakacji pełnych przyjemności i radości. Do zobaczenia na rozpoczęciu jubileuszowego roku akademickiego w październiku - zakończyła przemówienie.

Natomiast spektakl słowno-muzyczny "Ryba lubi pływać w czystej wodzie" autorstwa Danuty Kmiecik w wykonaniu i zespołu, i kabaretu, wprowadził sporą dawkę humoru. Aktorzy wcielili się w ryby i inne morskie stworzenia, a w roli Usteckiej Syrenki wystąpiła Danuta Pokorny. Spektakl okazał się świetną promocją Ustki jako Perły Bałtyku i tylko trzymać kciuki, by miasto znalazło okazję do pokazania go szerokiej publiczności.

Nad całością czuwał reżyser, instruktor, a przy okazji dźwiękowiec – Dariusz Gatniejewski, współzałożyciel Kabaretu DKD, którego artyści obdarowali różami. Tak więc słuchacze rozpoczęli kanikułę z humorem i radością w oczekiwaniu na jubileuszowy rok akademicki.