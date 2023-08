Dobiegają końca inwestycje w gminie Słupsk. Samorząd modernizuje drogi, szkoły i obiekty sportowe

Końca dobiegają także remonty dróg. Do października zmodernizowana ma zostać droga gminna w Swochowie, wzdłuż której przebiegać będzie ścieżka rowerowa i chodnik. Te prace kosztować mają ponad pięć milionów złotych. Niebawem zakończyć się ma także remont ulic Leśnej i Kościelnej w Bierkowie, na co przeznaczono blisko 8 mln złotych. Przebudowywana jest także droga w Warblewie – za prawie 7 mln złotych. Obie inwestycje zostały dofinansowane z rządowych programów.

- Trwa też budowa sportplacu w Bierkowie – tam będzie boisko wielofunkcyjne oraz pumptrack – dla młodszych i starszych dzieci – zapowiada Barbara Dykier.

Miejsce zostanie także wzbogacone o bieżnię lekkoatletyczną oraz skocznię do skoku w dal. Cały teren będzie doświetlony, a także objęty monitoringiem. Z nowej przestrzeni rekreacyjnej mieszkańcy skorzystają już pod koniec października.

We wrześniu natomiast do użytku ma być gotowe boisko wielofunkcyjne w Lubuczewie. Miesiąc później planowane jest zakończenie prac przy modernizacji boiska we Włynkówku – powstanie tam boisko wielofunkcyjne wraz z torem pumptrack. Wykonany zostanie także parking oraz dojazd do obiektu.