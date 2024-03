Dostali pieniądze na remont kościoła, zabrakło na projekt i elektryka

Jeden z najstarszych kościołów w powiecie bytowskim

- Kościół jest bardzo stary - mówił nam Jan Klasa, wójt Czarnej Dąbrówki. - Cały czas wymaga naszej ingerencji i potrzeb jest bardzo wiele. To nasza perełka, dlatego dofinansowanie w takiej wysokości bardzo nas cieszy.

Okazało się, że przyznana dotacja jest za mała. Parafia musi zebrać pieniądze na projekt i przeniesienie skrzynki elektrycznej. Stąd prośba o wsparcie.

- Pragniemy was prosić o pomoc w realizacji renowacji naszego kościoła pw. Bożego Ciała w Jasieniu, który jest wyjątkowym szachulcowym zabytkiem z 1699 roku pokrytym trzciną - czytamy na stronie parafii. - Jasień to znana kaszubska wioska turystyczna, a kościół jest jedną z największych atrakcji turystycznych w rejonie, ale trzeba o niego dbać. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało w 2023 roku ponad 800 tysięcy złotych dotacji na remont naszego kościoła. Lecz aby zabytek mógł być remontowany muszą być spełniane kryteria wyznaczone przez konserwatora zabytków. Parafia musi spełnić dwa punkty, przenieś skrzynkę elektryczną poza ogrodzenie kościoła oraz wykonać projekt kościoła. Na ten cel potrzebna jest dodatkowa kwota - 60 tysięcy złotych. Mieszkańcy Jasienia nie są liczną grupą i chociaż każda rodzina wpłaca symboliczna kwotę to w krótkim czasie nie są w stanie zebrać takiej sumy. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc finansową w pokryciu kosztów remontu. Słowa te kierujemy do naszych parafian, sympatyków oraz wszystkich tych, którzy odczuwają sentyment do naszej świątyni.