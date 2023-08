Dożynki Rybne i Święto Wojska Polskiego w Ustce. Parady, defilady i Sara James. Zapowiedź wydarzeń

Tego lata Dożynki Rybne – Święto Ustki potrwają aż 4 dni i zakończą się wspólnymi obchodami Święta Wojska Polskiego.

- W sobotę 12 sierpnia ulicami miasta przejdzie fiszparada, którą poprowadzi Ustecka Orkiestra Dęta, zapraszając wszystkich do portu i na promenadę, gdzie czekać będzie Jarmark Dożynkowy, koncerty szantowe i stoiska z daniami rybnymi – zachęca do udziału w imprezie Eliza Mordal, rzeczniczka usteckiego ratusza. - Szantowe utwory w wykonaniu zespołów Kubryk, Handszpaki oraz Męskiego Chóru Szantowego Zawisza Czarny z Gdyni w morskim stylu przygotują nas do drugiego dnia wydarzenia.

Na niedzielę 13 sierpnia Ustka przygotowała muzyczne atrakcje.

- Zagwarantuje je Reggaeside – ośmioosobowy zespół, poruszający się głównie w klimatach reggae, rock, pop i ska oraz młodziutka Sara James, zwyciężczyni czwartej edycji programu The Voice Kids 2021. W niedzielę odbędzie się także marsz i bieg Grand Prix Ustki ze startem i metą na Trakcie Solidarności – mówi Eliza Mordal.