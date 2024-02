Druga część „Diuny” i inne filmy w Multikinie na drugą połowę lutego

Multikino rozpoczęło przedsprzedaż biletów na jedną z najbardziej wyczekiwanych premier 2024 roku – „Diuna: Część druga”. Produkcja wejdzie do kin już 29 lutego! A do tego czasu możemy obejrzeć także „Madame Web” oraz polską komedię „Sami swoi. Początek”.

Nagradzany twórca Denis Villeneuve już 29 lutego przedstawi dalszy ciąg sagi o Diunie w filmie „Diuna: Część druga”. Jest to następna odsłona serii na podstawie słynnej powieści Franka Herberta. Film ukaże imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

„Diuna: Część druga” powraca z dotychczasowymi i nowymi gwiazdami, wśród których znaleźli się między innymi nominowany do Oscara Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, nominowany do Oscara Josh Brolin, nominowany do Oscara Austin Butler, nominowana do Oscara Florence Pugh, nagrodzony Oscarem Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux i laureat Oscara Javier Bardem.



„Madame Web” i „Sami swoi. Początek”

Od 16 lutego w kinach sieci Multikino można zobaczyć dwie produkcje: „Madame Web” oraz polską komedię „Sami swoi. Początek”.

„Madame Web” to historia jednej z najbardziej enigmatycznych postaci w uniwersum Marvela, która dotąd była w cieniu innych bohaterów. W rolę główną wciela się Dakota Johnson („Pięćdziesiąt twarzy Greya"). Na widzów czeka historia ratowniczki medycznej, Cassandry Webb, która pracuje na Manhattanie. Okazuje się, że może mieć niezwykłe umiejętności jasnowidzenia.

Druga propozycja to „Sami swoi. Początek”. Pawlak i Kargul - bohaterowie kultowej trylogii ,,Sami swoi" - przed trafieniem na tzw. ziemie odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo… „Sami swoi. Początek” to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

„Anatomia upadku” – OFFowe czwartki

22 lutego o godzinie 19 w ramach cyklu filmowego „OFFowe czwartki” w Multikinie widzowie będą mogli zobaczyć przedpremierowo thriller „Anatomia upadku”.

„Anatomia upadku” to jeden z najgłośniejszych filmów roku, zdobywca pięciu nominacji do Oscarów (w tym dla Najlepszego Filmu), dwóch Złotych Globów, nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. To mistrzowski thriller, w którym poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „czy zabiła?” ogląda się jak pełną napięcia intrygę rodem z „Zaginionej dziewczyny” Davida Finchera. To coś więcej niż śledztwo w sprawie morderstwa: to niepokojąca podróż w sam środek burzliwej relacji w pozornie szczęśliwym małżeństwie. W roli głównej fenomenalna Sandra Hüller, typowana jako jedna z głównych faworytek w oscarowym wyścigu.

Fabuła: Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który zajmuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie, na które szukamy odpowiedzi, brzmi: 'Czy to zrobiła?'.



Projekt „OFFowe czwartki” odbywa się w kinach sieci Multikino w każdy czwartek o godzinie 19. Podczas kolejnych projekcji w ramach cyklu widzowie będą mieli okazję zobaczyć: „Strefę interesów” (29.02), „Club zero” (7.03), „Seksmisja” (14.03), „Bękart” (21.03) oraz „Czarnoksiężnik z Oz” (28.03).

Komedia „Tylko nie ty”

Multikino rozpoczęło przedsprzedaż biletów na komedię romantyczną „Tylko nie ty" - nowy film ze studia Sony w reżyserii Willa Glucka. Produkcja wejdzie do kin 1 marca.

W filmie „Tylko nie ty” Bea (Sydney Sweeney) i Ben (Glen Powell) wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista relacja staje się lodowato zimna - aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Bea i Ben robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych: udają, że są parą.



