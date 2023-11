Duża inwestycja Parku Wodnego Trzy Fale zakończona. Nowa sauna zmieści nawet 90 osób

Dotychczas problemem była powierzchnia. Bywało, że małe sauny – które mieściły maksymalnie po 40 osób - nie mieściły wszystkich chętnych. Teraz powierzchnia sauny jest dużo większa i wynosi 48 mkw. Zmieści nawet 90 osób. Zakupiono też nowy piec o mocy 45 kW, co pozwala podnieść temperaturę nawet do 130 stopni Celsjusza. Jest też dużo gadżetów, które zapewne spodobają się gościom. - Mamy zamontowane oświetlenie sterowane ręcznie, nagłośnienie bardzo dobre, dźwięk nie odbija się echem, a światła migają w rytm muzyki. Siedziska wykonane są z drewna abachi, Wykorzystaliśmy materiały naturalne, z jak najlepszej jakości, aby ta sauna jak najdłużej służyła – opowiada prezes.

Remont był przeprowadzany przez ekipę remontowo-budowlaną parku wodnego, co pozwoliło zmniejszyć koszt inwestycji. - Jedynie ławy i obudowa pieca była zlecone firmie zewnętrznej. Koszt całej inwestycji to 400 tys. zł brutto, co ważne, została zrealizowana z naszych środków wypracowanych przez spółkę. Inwestycja zwróci się szybko, bo zainteresowanie jest bardzo duże. Nie martwimy się o zwrot kosztów, myślę, ze jeszcze w tym sezonie nam się ona zwróci – mówi prezes.

Planowane są już kolejne inwestycje. - W sezonie zimowym skupiamy się na saunarium. Już w grudniu zaczynamy remont strefy nowej i prysznice, w saunie infrared będziemy przebijać ścianę tylną, dzięki czemu ją rozbudujemy i dodamy więcej żarników, aby bardziej grzać lędźwie. Strefę prysznicy przeniesiemy w miejscu, gdzie są teraz prysznice, zrobimy strefę relaksu i to planujemy zakończyć do wakacji – mówi pani prezes.

Dużo też się będzie działo na zewnątrz.

- W tej chwili przygotowujemy wszystkie dokumenty, aby aplikować w programie FEnIKS (od red. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027). Jest to program który pozwoli nam uzyskać 75 procent dofinansowania ze środków zewnętrznych. Przygotowujemy końcowy audyt energetyki w naszym obiekcie, do 15 lutego jest termin zgłaszania aplikacji. Będziemy starać się o dofinansowanie na kilka działań – na pewno będzie to przebudowa zjeżdżalni z budową nowych zjeżdżalni, wywiana witryn okiennych w całym obiekcie, ponieważ są one nieszczelne w całym obiekcie. Także zamiana systemu wentylacji, który teraz mamy na wentylacje wraz z rekuperacją. Teraz nie odzyskujemy ciepła, które wytwarzamy w bardzo dużych ilościach, więc będziemy chcieli zmienić ten system na taki, który będzie odzyskiwał ciepło. Cały czas pracujemy nad tym, aby tej energii elektrycznej i cieplnej zużywać jak najmniej. Co ważne, cały czas od lipca jesteśmy ogrzewani ciepłem z Wodociągów, dzięki oszczędnościom za energię cieplną możemy wykonywać nasze inwestycje. Jesteśmy drugim obiektem w Polsce – po obiekcie w Tychach, który jest tzw. obiektem zielonym, ekologicznym co oznacza, że odbieramy ciepło w stu procentach odzyskane - tłumaczy Anna Żołądek.