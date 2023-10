Dwa złote za każdy postój. Przewoźnicy zapłacą za korzystanie z nowego dworca w Słupsku

Uchwałę wprowadzającą nową opłatę podjęli na ostatniej sesji słupscy radni. Przewoźnicy za każde zatrzymanie się na miejskim przystanku zapłacą cztery grosze. Znacznie więcej wyniesie opłata za korzystanie z nowego dworca autobusowego.

- Jeśli chodzi o stawki za zatrzymanie na każdym z przystanków pozostają one bez zmian w stosunku do obowiązującej obecnie uchwały i wynoszą 4 grosze za zatrzymanie, natomiast dla dworca autobusowego wprowadzamy opłatę w wysokości 2 zł. Jest to maksymalna wysokość, jaką pozwala zastosować ustawa o publicznym transporcie zbiorowym – tłumaczył podczas sesji Rady Miasta Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

Uchwała zawiera też wykaz 263 przystanków w Słupsku, które udostępniane są przewoźnikom i operatorom przejazdów. Listę uzupełniono o nowy węzeł transportowy, by umożliwić miastu pobieranie dodatkowych opłat. 1 grudnia bowiem kończy się okres testowy nowego dworca, rozpocznie się jego normalna eksploatacja. Według szacunków urzędników, dzięki wprowadzeniu opłaty za korzystanie z dworca, do budżetu miasta wpływać będzie około 11,5 tys. złotych miesięcznie. W ubiegłym roku, z tytułu obowiązującej stawki na miejskich przystankach, do miejskiej kasy wpłynęło 311 tys. złotych. Taka kwota pozwala pokryć koszty bieżącego utrzymania przystanków – napraw, remontów, czy wymian wiat.