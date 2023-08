Dwie nowe poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - w Redzikowie i Bytowie. Bez skierowania i za darmo

Ośrodek Pomost otworzył dwie nowe placówki w naszym regionie. To ośrodki ze specjalistycznym wsparciem psychologicznym i psychoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży. To dobra wiadomość dla mieszkańców regionu, gdyż więcej młodych pacjentów ze Słupska, Bytowa, Redzikowa koła Słupska będzie miało szansę skorzystać z profesjonalnej pomocy w placówkach. Usługi są bezpłatne, refundowane ze środków NFZ. Aby skorzystać z pomocy specjalistów, niepotrzebne jest skierowanie. Nie ma też rejonizacji, co oznacza, że z pomocy można korzystać bez względu na miejsce zamieszkania.

- Są to Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży- I Poziom Referencyjny. Pierwsza taka placówka powstała w 2019 roku. To efekt reformy pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Udzielamy pomocy w zakresie porad psychologicznych, psychoterapeutycznych, diagnostycznych, prowadzimy sesje psychoterapii indywidulnej, rodzinnej, grupowej, wsparcia psychospołecznego dedykowaną rodzicom, jak i opiekunom. Mamy też wizyty środowiskowe, które mogą odbywać się w ośrodku lub miejscu pobytu dziecka - mówi Lucyna Borzyszkowska, kierownik Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.