Dwoje słupszczan zatrzymanych za posiadanie 170 kilogramów nielegalnego tytoniu. Grozi im wysoka grzywna i więzienie

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Słupsku ustalili, że w jednym z punktów handlowych w Słupsku może znajdować się aż kilkadziesiąt kilogramów nielegalnego tytoniu. Miał on być wprowadzany na rynek przez właścicielkę sklepu.

- Podejrzenia mundurowych potwierdziły się. W wyniku przeszukania policjanci znaleźli blisko 50 kilogramów krajanki tytoniowej, która została zabezpieczona jako dowód w sprawie. Policjanci zatrzymali również do tej sprawy 42-letnią słupszczankę, która usłyszała zarzuty z kodeksu karno – skarbowego – informuje Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Działania policjantów doprowadziły ich do kolejnego pomieszczenia, w którym przechowywane były kolejne ilości nielegalnego tytoniu.

- W trakcie przeszukania należącego do 35-latka magazynu policjanci znaleźli blisko 120 kilogramów krajanki tytoniowej, która została zabezpieczona. Słupszczanin został zatrzymany i przewieziony na komendę, gdzie funkcjonariusze prowadzili z nim dalsze czynności procesowe – mówi Bagiński. - Straty na jakie został narażony skarb państwa to około 150 tysięcy złotych. 42-letnia kobieta i 35-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty z kodeksu karno-skarbowego i grozi im za to wysoka grzywna i kara nawet 3 lat pozbawienia wolności - dodaje.