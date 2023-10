Dymy, wybuchy, strzały. Spokojnie, to tylko ćwiczenia Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie

Żołnierze Batalionu Ochrony Bazy z marynarzami US Navy przeprowadzą wspólne ćwiczeniach na terenie Bazy w Redzikowie pod Słupskiem.

- Na terenie Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie w dniach 25-27 października 2023r. prowadzone będą ćwiczenia taktyczno – specjalne. W czasie ćwiczeń w godzinach 8.00 – 20.00 używane będą środki pozoracji pola walki - dymy, wybuchy, strzały - sygnały ostrzegawcze i alarmy ogłaszane głosem - mówi st.chor.sztab. Tomasz Kumor, Starszy Podoficer Dowództwa w Batalionie Ochrony Bazy.

Żołnierze uspokajają:

- Komunikaty, sygnały i odgłosy prowadzonych działań związane są wyłącznie z ćwiczeniami i nie stanowią powodu do niepokoju dla mieszkańców - mówi st.chor.sztab. Tomasz Kumor.

Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie jest stacjonarną jednostką ogólnowojskową, utworzoną w celu realizacji zadań ochronno-obronnych na rzecz amerykańskiej instalacji obrony przed rakietami balistycznymi, stacjonującej w rejonie odpowiedzialności Batalionu, gdzie mieści się Kompleks Obrony Przeciwrakietowej oraz wspomagająca go infrastruktura. Zadanie to realizowane jest zgodnie z Umową o Bazie i dotyczy również wsparcia logistycznego komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, co wynika ze stosownych porozumień wykonawczych do Umowy o Statusie Sił Zbrojonych USA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.