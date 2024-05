Dzieje się na Starym Rynku w Słupsku. Niedługo rozpocznie się kolejny etap badań archeologicznych [ZDJĘCIA]

Badania archeologiczne na Starym Rynku rozpoczęły się na początku marca, po tym, jak w połowie lutego na teren placu weszły ekipy budowlane, których zadaniem jest przeprowadzenie jego modernizacji. Zdjęto nawierzchnię, chodniki oraz wyłączono odcinek ulicy Grodzkiej przebiegającej przy Starym Rynku i zdjęto z niej nawierzchnię. Zgodnie z przepisami zanim roboty budowlane będą kontynuowane najpierw teren budowy musi zostać poddany badaniom archeologicznym.

Do tej pory odkryto sporo artefaktów, z których najciekawsze to dwa starożytne groby. Pierwszy to ciałopalny grób jamowy, który przesuwa historię tego miejsca przynajmniej o tysiąc lat, a może i parę tysięcy. Drugi to grób skrzynkowy z popielnicą ze spalonymi kośćmi, charakterystyczny dla kultury Pomorskiej (około 600 lat p.n.e.). Odkopano również dużą liczbę ołowianych kul. Znaleziono także sporo odważników.