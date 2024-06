Dzień Mieszkańca Gminy Redzikowo już 15 czerwca! Wystąpi zespół Sound’n’Grace

Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję do skorzystania z oferty stoisk sponsorów wydarzenia: Bałtyk Equinor Polenergia, które zadbają o atrakcje i gadżety dla odwiedzających oraz firmy Emka, która zaprezentuje swoje najnowsze przedsięwzięcie – Olejomat oraz zaprosi wszystkich do zabawy z superbohaterem Emki - EkoOlkiem. Ogromna strefa animacji, zabawy i relaksu zostanie również przygotowana przez PGNIG. Swoje stanowiska zaprezentują również Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo oraz Liceum Wojskowe w Redzikowie.

Dzieci będą mogły wziąć udział w najróżniejszych animacjach i zabawach prowadzonych przez animatorów z Centrum Kultury Gminy Redzikowo oraz ekipę Psiego Patrolu, a całe rodziny będą mogły skorzystać z warsztatów ceramicznych, wikliniarskich, pacynkowych oraz wielu innych aktywności, takich jak tworzenie slime, giga baniek, skręcanie balonów. Dodatkową atrakcją będzie otwarty Power Jump Park Redzikowo, który oferuje specjalną promocję – 40 minutowe wejście na największy w regionie park dmuchańców za jedyne 10 zł. Wejścia startują o godz. 12:00, co pełną godzinę.

W Dzień Mieszkańca Gminy Redzikowo w godz. 14:00-18:00 członkowie 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego zapraszają do Izby Pamięci, która znajduje się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie. Znajdują się w niej pamiątki w postaci zdjęć, modeli samolotów, które były na wyposażeniu pułku oraz 19. Lotniczej Eskadry Holowniczej, replika sztandaru, flagi, mundury żołnierzy, puchary, a także mapa pochówków 22 tragicznie zmarłych pilotów. To niezwykła okazja do zapoznania się z historią Pułku.