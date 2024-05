Dziś rozpoczynają się matury. Na pierwszy ogień język polski

Na pierwszy ogień język polski, później matematyka i języki obce. A potem cała seria egzaminów rozszerzonych - między innymi z biologii, chemii, historii... W tym roku do egzaminów dojrzałości przystępuje 28 600 absolwentów szkół ponadpodstawowych. To tegoroczni absolwenci 4-letnich liceów ogólnokształcących, V klasy techników, II klasy branżowych szkół II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Egzaminy dojrzałości nie są bowiem zwykłym szkolnym sprawdzianem...

- Gdyby nie matematyka, byłbym pewny swego. Polski i angielski to nie wyzwanie, ale matematyką się stresuję. Może przez to, że próbne egzaminy nie poszły mi za dobrze. Przygotowywałem się, rozwiązując arkusze maturalne. Oby to pomogło. Nie zależy mi na wysokim wyniku - mówi Marcin, abiturient technikum.

Sugestia jest więc prosta - nie zmuszać do zdawania matury z matematyki osób, które po prostu jej nie zdadzą. Bo jak na razie, zdaniem pedagogów, właśnie do tego się to sprowadza. Do stawiania niemożliwych barier dla osób z zaburzeniami i przy okazji obniżania procentu zdawalności samego egzaminu.

Egzamin maturalny będzie przeprowadzany od 7 do 24 maja, w tym część pisemna - od 7 do 24 maja, a część ustna - od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. W ostatnich latach - ze względu na pandemię - maturzyści byli zwolnieni z części ustnej. W tym roku jednak nastąpił powrót do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego.

Przypomnijmy, że obowiązkowy jest egzamin maturalny z języka polskiego i wybranego języka obcego. Oprócz tego maturzyści muszą wybrać przynajmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. I tak najwięcej uczniów wybrało język angielski - 19 602 osoby (tj. 68,6%), w dalszej kolejności matematykę - 6998 osób (tj. 24,5%), geografię - 6010 osób (tj. 21%), język polski - 5025 osób (tj. 17,6%), biologię - 4639 osób (tj. 16,2%), chemię - 2159 osób (tj. 7,6%), wiedzę o społeczeństwie - 1556 osób (tj. 5,4%), historię - 1666 osób (tj. 5,8%), fizykę - 1658 osób (tj. 5,8%), informatykę - 1229 osób.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca. Dopiero wtedy maturzyści zweryfikują, czy dostaną się na wymarzone kierunki studiów.