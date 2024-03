Fascynująca podróż po czasie i przestrzeni. Załoga Terra Incognita czeka w słupskiej Tęczy

"Terra Incognita: sekrety Ziemi" to spektakl zainspirowany filmami przyrodniczymi, m.in. takimi jak serial "One Strange Rock" ("Przedziwna planeta Ziemia"), ale także lotami NASA na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

- Pokażemy historię Wszechświata, począwszy od Wielkiego Wybuchu, potem powstawanie galaktyk, narodzenie się Ziemi i pojawienie się Człowieka oraz ewolucję Ludzkości. Wybiegniemy także w przyszłość - zapowiada Aga Błaszczak, autorka scenariusza i reżyserka.

Będzie więc naukowo, pojawią się nawet eksperymenty, a wszystko ma być nie tylko ciekawe, ale i widowiskowe, zabawne, wywołujące zachwyt widowni. Granicę jej wieku wstępnie określono na 5 lat i więcej, ale...

- Będzie to spektakl bardzo bogaty wizualnie, z licznymi projekcjami, grą świateł, świetlnymi akcesoriami, kamerą na scenie, dzięki której jak w mikroskopie obejrzymy mikrokosmos - wylicza reżyserka. - Do tego dojdzie filmowa muzyka i łatwo wpadające w ucho piosenki. Myślę więc, że nawet młodsze dzieci nie będą się nudzić na widowni. Może nie zrozumieją niektórych terminów, ale będą miały na co popatrzeć i czego wysłuchać.