Felieton rowerowy. Na rozdrożu ku morzu (zdjęcia)

Do sezonowego objazdu tych dróg wjazdowych i wyjazdowych w Słupsku skłonił turystyczny drogowskaz, który niedawno pojawił się na Alei Wojska Polskiego nieopodal Ronda Solidarności. Wskazuje kierunki do Ustki (22 km) oraz Bytowa (62 km) i Somin (85 km) z dopiskiem: Zielone Serce Pomorza. Pierwszą z tych tras opatruje znak R10, czyli międzynarodowa droga rowerowa wokół Bałtyku. Ze Słupska na R10 wjedziemy łącznikiem, zwanym Link, prowadzącym przez Bruskowo, Pęplino i Wodnicę koło Ustki. Obecnie jest to najbliższa trasa rowerowa, łącząca Słupsk z drogą wojewódzką, wzdłuż której biegnie szlak R10. Jeździliśmy nią w zeszłego roku, wrócimy niebawem.

Tymczasem jedziemy wspomnianą Aleją Wojska Polskiego. Nie należy to do przyjemności, bo od pewnego czasu widok tej reprezentacyjnej arterii słupskiego śródmieścia psują galerie pustostanów i zgraje nietrzeźwych meneli, biesiadujących na ławkach i załatwiających tutaj swoje potrzeby fizjologiczne. Trasa w przeciwnym kierunku prowadzi przez Lasek Południowy, gdzie znajduje się pomnik ku czci zamordowanych przez hitlerowców w 1945 roku 22 robotników przymusowych. Pomnik mocno zachwaszczony, ławki z przegniłymi i połamanymi siedziskami. Co też zastanawiające, to na Al. Wojska Polskiego, pod ratuszem i na skraju Al. Sienkiewicza są wypożyczalnie rowerów miejskich. z których nikt nie korzysta. I po co nam to było, co wcześniej radnych nawet wkurzyło.

Czas na jazdę z centrum Słupska do Ustki prostą i najkrótszą drogą, czyli ulicami Bałtycką i Portową, które od lat są przykładami niedbalstwa o stan miejskiej infrastruktury komunikacyjnej. Na Bałtyckiej mimo bałaganu wreszcie widać zarys nowo budowanego ronda u jej zbiegu z ul. Morską. Może przy okazji da się poprawić drogę pieszo – rowerową, która się urywa przy wiadukcie kolejowym na styku ulic Bałtyckiej i Portowej. Dalej to już jazda z sercem na ramieniu i ramie, bo pasy awaryjne służą jako chodniki lub parkingi aut. I tak do Ronda Usteckiego na DK21, które wypada przy przebiegu 3,25 km, licząc do poczty w centrum miasta.