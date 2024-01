Ferie zimowe w Słupsku i Kobylnicy – już trwają zapisy. Każdy znajdzie coś dla siebie

Warsztaty artystyczne, zabawy sportowe i ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu, konkursy, a może spektakle i spotkania w kinie? Trwają zapisy na ferie zimowe, które tym roku w województwie pomorskim przypadają na okres od 29 stycznia do 11 lutego.

Ferie na lodowisku

Prezydentka Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka zaprasza do skorzystania z bezpłatnego lodowiska syntetycznego, które stanie na placu Zwycięstwa i będzie otwarte przez ponad dwa tygodnie - od 27.01 (sobota) do 11.02 (niedziela) - od południa do godziny 21.

Na terenie lodowiska będą dostępne toalety przenośne, szatnia i bezpłatna wypożyczalnia sprzętu (łyżwy, kaski, maszyna do ostrzenia łyżew, pingwinki). Będzie można również skorzystać z oferty food trucków. Podczas korzystania z lodowiska będzie obowiązywał regulamin i limity czasowe po to, by uniknąć tłoku.

Szkoła Kultury przy ul. Banacha 17

Zajęcia odbywać się będą w terminie 5.02 – 9.02, w godzinach 10:00-13:00. Wiek uczestników 7-12 lat, opłata: 30 zł/dzień.

Program warsztatów: - Poniedziałek 5.02 - Dzień Batiku

- Wtorek 6.02 - Dzień Taneczny

- Czwartek 8.02 - Dzień Muzyczny

- Piątek 9.02 - Dzień Plastyczny

Zapisy przyjmowane są drogą mailową, bezpośrednio u instruktorek: [email protected] oraz [email protected].

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej

Termin: 5.02-09.02. Pięć dni warsztatów „FaceCraft Art” w godzinach od 11 do 13. Miejsce: Galeria Kameralna w Słupsku przy ul. Partyzantów 31a. Wiek uczestników: 10-14 lat. Koszt: 100 zł za osobę - płatne do 23 stycznia. Prowadzenie: Małgorzata Różańska i Sylwia Starkowska. W programie: warsztaty z teksturami, działania twórczej ekspresji

warsztaty w pracowni sitodruku (7-8.02 w podziale na dwie grupy)

warsztaty „Narysuj wiersz” z wykorzystaniem materiałów recyclingowych (7-8.02 w podziale na dwie grupy)

działania pobudzające wyobraźnię, rozwijające kreatywność

warsztaty kolażu ruchomego Zapisy: Małgorzata Różańska: 515 089 698 - do 23 stycznia.

Akademia Piłkarska Energa Gryf Słupsk

Roczniki 2016, 2017 i 2018, termin 5-9.02, cena: 550 zł dla zawodników Akademii, pozostali - 600 zł.

Dwie godziny treningów piłkarskich dziennie od 8-10 w Zespole Szkół Drzewnych przy ul. Szymanowskiego, potem drugie śniadanie (jogurt i owoce), godzina na zabawy, rozmowy, wyświetlanie filmów w szkole, basen, kręgielnia, sala zabaw, łyżwy, kino, zabawy w Tęczowym Zakątku, wizyta w Fit Cake ze słodkim poczęstunkiem, codziennie lunch/obiad.

Zapisy: Aleksandra Gadek - 783 064 081.

Akro zima z Akropasją przy ul. Banacha 6a

Zorganizowana forma warsztatów akrobatycznych dla dzieci od 7. roku życia. Dwa turnusy: 29.01-02.02 i 05.02-09.02.

Program: codzienne treningi, akrobatyka / gimnastyka / trampoliny / tricking / taniec / mobilizacja / treningi ogólnorozwojowe, wyjście na basen, gry i zabawy edukacyjno-integracyjne, warsztaty kreatywne, wyskokowa sesja fotograficzna, seans kinowy, śniadanie + obiad.

Cennik: 749 zł cena regularna, zniżka 50 zł dla posiadaczy Słupskiej Karty Mieszkańca, 699 zł (dla Klubowicza Akro Pasja), 599 zł (kolejny turnus), 160 zł jednodniowy udział, 50 zł/os. w przypadku rodzeństwa.

Zapisy: 507 777 234.

Ferie w Trzech Falach

Wiek dzieci: 7-12 lat, terminy do wyboru: 29 stycznia - 2 lutego albo 5-9 lutego, opieka w godzinach 8-16.

Program: codzienne zabawy na basenie, warsztaty plastyczne, gry i zabawy sportowe, spotkanie z zawodnikami Czarnych Słupsk, seans filmowy w Multikinie, wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Cena: 750 zł lub 700 zł (w przypadku rodzeństwa, posiadania Słupskiej Karty Mieszkańca, zapisu na dwa turnusy).

Zapisy w recepcji Trzech Fal bądź na [email protected].

Feria w muzeum

Od 29 stycznia do 11 lutego Muzeum Pomorza Środkowego zaprasza w godzinach 12-14 na zajęcia dzieci w wieku 7-15 lat. W tym roku MPŚ świętuje 100-lecie słupskiego muzealnictwa, co zabawnie zaznaczono w programie.

Uczestnictwo w zajęciach nie wymaga wcześniejszych zapisów, wystarczy przyjść na wybrane zajęcia kilka minut przed godz. 12 i uiścić opłatę w kasie Zamku Książąt Pomorskich lub Białego Spichlerza (w zależności od wybranych zajęć). Plan muzealnych przygód:

[lista]

[lista]

[*]29.01. (poniedziałek)

LiSTOnoszu, gdzie jesteś? – poznamy ciekawostki z istnienia słupskiej poczty. Warsztaty tworzenia kartek pocztowych z motywami słupskimi, dzisiejszymi i sprzed stu lat. Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich, ul. Dominikańska 5-9.

[*]30.01 (wtorek)

STOp-Klatka. Mój film o mieście i o rodzinie. – na przykładzie filmów z wywiadami z pierwszymi powojennymi osadnikami i ich rodzinami porozmawiamy o tym skąd pochodzimy i kim jesteśmy. Fragmenty nagrań audio z dziećmi posłużą jak materiał do krótkiego filmu, który znajdzie się na muzealnym kanale YouTube. Miejsce: Biały Spichlerz, ul. Szarych Szeregów 12.

[*]31.01 (środa)

Od nitki proSTO do dzieła sztuki – wykonamy piękne obrazy techniką nitkografii. Miejsce: Biały Spichlerz, ul. Szarych Szeregów 12.

[*]01.02 (czwartek)

HiSTOria i tradycja herbu polskiego – poznamy elementy herbów rycerskich, królewskich i miejskich. W oparciu o tradycje heraldyczne wykonamy także własny herb. Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich, ul. Dominikańska 5-9.

[*]02.02 (piątek)

Od STOdoran do Pomorzan. Przyjdź do muzeum i wróć do domu z tarczą. – zaznajomimy się ze średniowiecznym uzbrojeniem Słowian nadbałtyckich i skonstruujemy wikińską tarczę. Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich, ul. Dominikańska 5-9.

[*]03.02 (sobota)

STO zabytków na STO lat – zimowa gra „miejska” w zabytkowych wnętrzach zamku (wymagana umiejętność płynnego czytania).

Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich, ul. Dominikańska 5-9.

[*]04.02 (niedziela)

GuSTOwne kapelusze – podczas warsztatów poznamy tajniki haftu kaszubskiego i uszyjemy malutkie kapelusze - igielniki. Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich, ul. Dominikańska 5-9.

[*]05.02 (poniedziałek)

Zróbmy plakat na STO lat! – STO lat muzealnictwa w Słupsku – przygotujemy plakat stosując technikę kolażu. Miejsce: Biały Spichlerz, ul. Szarych Szeregów 12.

[*]06.02 (wtorek)

MiaSTO w słoiku – nasz kompleks muzealny tworzy aż 7 budynków! Poznając technikę malowania na szkle stworzymy wizerunki kompleksu muzealnego na szklanych pojemnikach. Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich, ul. Dominikańska 5-9.

[*]07.02 (środa)

Kwiatki, bratki i STOkrotki – warsztaty tworzenia kwiatów z krepiny. Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich, ul. Dominikańska 5-9.

[*]08.02 (czwartek)

Muzeum, miaSTO i ja – quizy, puzzle, malowanki i zagadki. Miejsce: Biały Spichlerz, ul. Szarych Szeregów 12.

[*]09.02. (piątek)

Gabinet osobliwości. Tworzymy guSTOwny zbiór skarbów. Wykorzystując przedmioty egzotyczne i codziennego użytku, dzieła sztuki nie zawsze oryginalne oraz różne dziecięce skarby przyniesione na zajęcia z domu, wykonamy wspólną muzealną ekspozycję. Miejsce: Biały Spichlerz, ul. Szarych Szeregów 12

[lista]

[*]10.02. (sobota)

Pleciugi na STO fajerek! – poznamy rzemiosło, którego początki sięgają czasów prehistorycznych. Wypleciemy proste przedmioty z papierowej wikliny. Miejsce: Biały Spichlerz, ul. Szarych Szeregów 12

[*]11.02 (niedziela)

Być jak Witkacy STO lat temu... – zasmakujemy różnych form sztuki (malarskiej, literackiej, teatralnej) z Witkacym w tle (w bardzo przystępny sposób). Miejsce: Biały Spichlerz, ul. Szarych Szeregów 12.

Koszt jednych zajęć: 16 zł od osoby.

Zajęcia należy umawiać w Dziale Edukacji i Promocji MPŚ w Słupsku pod numerem telefonu 59 842 40 81.

Cepelin przy Starym Rynku

Kluboksięgarnia Cepelin zaprasza dzieci do konkursu pod nazwą „Zrób Kleksa", czyli narysuj ilustrację do książki Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa". Osoby chętne do udziału w konkursie mogą przez pierwszy tydzień ferii zimowych przychodzić do kluboksięgarni Cepelin i tutaj wykonać ilustrację. Kluboksięgarnia zapewnia kredki, kartki, wycinanki. Następnie wybrane zostaną najlepsze prace, a ich autorzy zostaną nagrodzeni.

Teatr Rondo

Drugi tydzień ferii zimowych (5-9 lutego): Slow ferie dla młodzieży - pięć twórczych spotkań w Teatrze Rondo. Uczestnicy każdego dnia będą się poznawać, tworząc i działając w różnych obszarach artystycznych. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Można się zapisać na pojedyncze zajęcia, koszt zajęć to 50 zł dziennie. Zgłoszenia mailowo na adres [email protected].

Feryjne Recytacje! Otwarte spotkania recytatorskie z instruktorami SOK. Proza, poezja i piosenka poetycka. Recytacje: [email protected], piosenka poetycka: [email protected].

Termin: 29.01-9-02 (od poniedziałku do piątku) - konsultacje ustalane indywidualnie. Otwarte zajęcia Teatru Tańca Enza dla dzieci i młodzieży. Termin: 5-6.02, godz. 10-12. Prowadzenie Gabriela Keller-Janus, kontakt pod numerem telefonu: 730 821 454.

Teatr Lalki Tęcza

- 1 lutego o godz. 10 - spektakl "O trzech zaklętych królewnach, czyli opowieści rozbójników"

- 2 lutego o godz. 10 - spektakl „Niedźwiedź i Masza, czyli gdzie moja kasza"

- 3 lutego o godz. 11- spektakl „Niedźwiedź i Masza, czyli gdzie moja kasza"

- 10 lutego o godz. 11 - spektakl „Pan Kuleczka"

Ceny biletów: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy.

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Uwaga! Obecnie prowadzone są zapisy tylko na listę rezerwową. „Ferie ze sportem" dla dzieci w wieku 7-12 lat; dwa turnusy:29.01-02.02; 05.02-09.02.

Zajęcia odbywają się w obiektach Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, głównie w Centrum Lekkoatletycznym im. Ryszarda Ksieniewicza (na terenie Stadionu 650-lecia- baza półkolonii), od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.30.

W programie: gry i zabawy sportowe, jazda na łyżwach, seans filmowy w kinie Rejs, ognisko, pobyt na pływalni miejskiej.

Cennik:

1 dziecko- na podstawie aktualnej Słupskiej Karty Mieszkańca- 400 zł

1 dziecko- bez Słupskiej Karty Mieszkańca- 600 zł

2 dzieci- rodzeństwo na podstawie aktualnej Słupskiej Karty Mieszkańca- 750 zł

2 dzieci- rodzeństwo bez Słupskiej Karty Mieszkańca- 1150 zł

3 dzieci- rodzeństwo na podstawie aktualnej Słupskiej Karty Mieszkańca- 1100 zł

3 dzieci bez Słupskiej karty Mieszkańca- 1700 zł

Zapisy na stronie www.sosir.slupsk.pl

Kino Rejs

Seanse filmowe, a dodatkow, w każdym tygodniu ferii po seansach przedpołudniowych bezpłatne, godzinne zajęcia: we wtorek warsztaty tworzenia zabawek optycznych, w środę gry planszowe, czwartek - malowanie kamieni 1 lutego/ zdobienie form gipsowych 8 lutego, a w piątek - animacje i zabawy ruchowe. „Akademia Pana Kleksa”: 26 stycznia godz. 15:30, 27 stycznia godz. 18:00, 28 stycznia godz. 14:00, 30 stycznia - 2 lutego godz. 10:00 - seanse z warsztatami po pokazie.

„Pies i Robot” : 2 lutego godz. 16:00, 3 lutego godz. 16:00, 4 lutego godz. 13:30, 6 lutego - 9 lutego godz. 10:00 - seanse z warsztatami po pokazie.

Zapisy pod numerem 507 846 243, warunkiem uczestnictwa jest posiadanie biletu z seansu.

Zimowa edycja Dni Młodego Naukowca w ZSI i SMS

Zespół Szkół Informatycznych oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Słupsku zapraszają młodzież z siódmych i ósmych klas szkół podstawowych z całego regionu na bezpłatny cykl wydarzeń zorganizowanych w ramach Zimowej Edycji Dni Młodego Naukowca.

Zajęcia odbywać się będą w pierwszym tygodniu ferii. Od wtorku (30 stycznia) do piątku (2 lutego) w godz. 9-13.

W programie znajdą się m.in.: warsztaty przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, warsztaty z zarządzania czasem oraz dotyczące stresu egzaminacyjnego, zabawa z narzędziami TIK, a także warsztaty kulinarne i artystyczne.

Zgłoszenia do 25 stycznia on-line: https://forms.gle/LjsF1it9GFvG97KbA lub telefonicznie pod numerem: 59 845 60 70.

Ferie w gminie Kobylnica

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy wraz z filiami organizuje spotkania dla dzieci w ramach ferii zimowych.

Kobylnica:

31 stycznia godz. 12:00 – „Skarpetkowe historie” – zajęcia w oparciu o książkę J. Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek…” oraz zabawa z teatrzykiem kamishibai.

2 lutego godz. 12:00 – „Feryjne wierszowisko” – zabawy słowem z tekstami polskich poetów. Kwakowo:

1 lutego godz. 12:00 – warsztaty plastyczne – robienie masek karnawałowych.

8 lutego godz. 12:00 – pokaz teatrzyku kamishibai oraz tworzenie własnych historyjek. Sycewice:

31 stycznia godz. 12:00 – spotkanie na podstawie książki A. Paszkiewicz „Na ratunek”, płaskie origami z kół. Wrząca:

1 lutego godz. 12:00 – spotkanie na podstawie książki A. Paszkiewicz „Na ratunek”, płaskie origami z kół.

