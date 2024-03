Firma ze Słupska zatrudniała obcokrajowców na czarno

- To oznacza, że pracownicy godzili się na takie zasady, mimo to pracowali, biorąc udział w tym procederze – wyjaśnia Tadeusz Gruchalla.

Dodatkowo inne nieprawidłowości dotyczą zatrudniania Ukraińców.

- Funkcjonariusze ustali, że w kolejnych 28 przypadkach pracodawca powierzył wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy wbrew zapisom Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nie dopełniając formalności wynikających z ustawy – informuje Tadeusz Gruchalla. - Po uprawomocnieniu się pokontrolnego protokołu Straż Graniczna skieruje do sądu wniosek o ukaranie pracodawcy. Grozi mu nawet grzywna do 30 tysięcy złotych. Odpowiedzialność poniosą także nielegalnie pracujący cudzoziemcy. Jeśli nie przyjmą mandatów w wysokości do tysiąca złotych, wszczęte zostaną wobec nich postępowania w sprawach o wykroczenie, po których sąd może ukarać ich grzywną od 20 złotych do 5 tysięcy złotych.