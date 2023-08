Fishparada w Ustce. Wielkie świętowanie uroczyście rozpoczęte

W upalne sobotnie popołudnie Fishparada ruszyła z Bulwaru Portowego, przeszła ulicą Marynarki Polskiej i zakończyła przemarsz przy Kapitanacie Portu Ustka. Ku zachwytowi turystów, którzy rozbawieni fotografowali i filmowali dożynkowe obchody.

To już ósme Dożynki Rybne. Święto Ustki uroczyście otworzył burmistrz Jacek Maniszewski.

- Dzisiaj zaczynamy Dożynki Rybne, które będą trwały aż do wtorku – powiedział, zaznaczając, że Święto Ustki jest obchodzone 15 sierpnia wraz ze Świętem Wojska Polskiego. Mówił też o rybackich tradycjach Ustki. - W taki dzień jak dzisiaj zawsze trzeba rybaków honorować, bo to ciężka praca – podkreślił. - Kiedyś miałem okazję wypłynąć z nimi w morze. To powiem państwu, że byłem raz i drugi raz bym nie chciał popłynąć i tak pracować jak oni. Dzisiaj jest piękna pogoda, ale gdy przychodzi jesień, sztormy i zimno, to praca na morzu jest bardzo ciężka. Naprawdę duży ukłon i wielki szacunek dla wszystkich rybaków.