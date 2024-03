Plaża w Ustce wciąga jak bagno. Spacery brzegiem morza w czasie refulacji kończą się źle

W Ustce trwa refulacja plaży. To naprawa szkód, które wyrządziły sztormy. Wybrany z toru wodnego osad pogłębiarka Hegemann V transportuje rurociągiem refulacyjnym na brzeg. Na plaży pracuje ciężki sprzęt. Dla niektórych spacerowiczów to dodatkowa atrakcja pobytu nad morzem. Jednak brzeg tylko pozornie wygląda jak stabilny ląd. Transportowany z morza piasek jest mokry, miękki i śliski. Można w nim ugrzęznąć po kolana albo i wyżej. Do tego stopnia, że trudno samemu wyjść z opresji, a na pewno nie suchą stopą.

W czwartek kobiecie spacerującej nad samym brzegiem pomógł wydostać się mężczyzna, który w tym czasie był na plaży w pobliżu desperatki. W piątek było gorzej. Spacerowiczka także nie mogła wyjść o własnych siłach z wciągającego ją mułu. Wezwano służby. Na pomoc przyjechali ratownicy z usteckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Państwowej Straży Pożarnej PSP w Słupsku i Straż Miejska. Nogi kobiety, którą wciągnął miękki osad, dosłownie trzeba było odkopać łopatami.