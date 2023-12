Fotografia analogowa jest w modzie. Dzieci z Żukówka przygotowały wystawę (WIDEO)

Pasja, którą należy się dzielić

- Moja pasja fotograficzna zaczęła się jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku - wspomina Jasiu Ryngwelski, sołtys Żukówka. - Wtedy jeszcze nie było takich sprzętów jak teraz. Były klisze, a zdjęcia wywoływało się w ciemni. To były piękne czasy. Bardzo nie chciałbym, aby to wszystko przeszło w zapomnienie, mam jeszcze kilka aparatów fotograficznych i postanowiłem je wykorzystać i pokazać dzieciakom, jaką pasją może być tradycyjne fotografowanie. A po efekcie widać, że następców już mam.

Jak podkreśla sołtys Żukówka zajęcia z fotografii to świetny pomysł. - Zależało mi, aby naszych najmłodszych mieszkańców wyciągnąć z domów, sprzed telewizora, a przede wszystkim komórki - przekonuje.

Tego samego zdania są rodzice. - To był strzał w dziesiątkę - mówi Grzegorz Wera, tata chłopców uczęszczających na zajęcia. Moi synowie chętnie chodzą na zajęcia. Jeden z nich szczególnie złapał bakcyla. Myślę, że Jasiu ma już następców.

Na otwarcie wystawy przyszedł też Waldemar Jakubek, przewodniczący rady gminy w Parchowie. - Piękne zdjęcia i widać ogrom pracy - mówi. - Widać, że powoli Żukowko staje się centrum kulturalnym całej gminy.

Na zajęcia uczęszcza Tomek. - Bardzo mi się podobają. - mówi. - Fotografią interesuję się już od jakiegoś czasu, dlatego jestem bardzo zadowolony, że nasz sołtys robi takie zajęcia. Okazało się, że najbardziej lubię fotografować ludzi. Jestem zadowolony z efektu.

Razem z Tomkiem zdjęcia robi też Kinga. - Najbardziej pasjonujące jest to, że do końca nie wiadomo, co wyjdzie na zdjęciach - mówi nastolatka. - Bardzo lubię obić zdjęcia przyrodzie. To mnie najbardziej pochłania.