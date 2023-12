Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Słupsku z prezentami u dzieci na onkologii

W maju 2021 roku życie dwojga funkcjonariuszy z Aresztu Śledczy w Słupsku - mł. chor. Elżbiety Rybak-Gręzak i st. sierż. sztab. Mariusza Gręzak - oraz ich rodziny przewróciło się do góry nogami. Dowiedzieli się, że ich syn Zbyszek choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną typu B.

- Straszliwa diagnoza, kilka miesięcy trudnego leczenia w UCK w Gdańsku, liczne wkłucia, wlewy chemii, narkozy i wiele bolesnych skutków ubocznych. Aktualnie Zbyszek jest w trakcie podtrzymania - przyjmuje leki w domu - w tym chemię - i jeździ na kontrole do UCK w Gdańsku, raz na trzy tygodnie - mówi Elżbiety Rybak-Gręzak, mam chłopca. - Zbyszek pamięta, jak to było w tamtym roku, gdy siedział w Święta ze mną w szpitalu a tata i nasza młodsza córka spędzali je w domu. Wie jak to boli, gdy nie możesz być w tym okresie z bliskimi a w dodatku źle się czujesz i nie cieszy Cię, że niedługo pojawi się Mikołaj. Dlatego wpadł na pomysł, by umilić czas oczekiwania na święta swoim chorym kolegom i koleżankom z UCK w Gdańsku - opowiada pani Elżbieta.