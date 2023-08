Gigantyczne pieniądze na remont kościoła i renowację dzwonów w Borzytuchomiu (WIDEO)

Region bytowski otrzyma ponad 10 milionów złotych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gigantyczne wsparcie, bo blisko milion złotych otrzyma Borzytuchom na remont kościoła oraz wyeksponowanie zabytkowych dzwonów.

Teraz w obiektach zabytkowych w całej Polsce mieszczą się przedszkola, szkoły, domy kultury czy urzędy. W regionie bytowskim jest masa takich miejsc. Zasługują one na troskę i nadanie im nowego życia. Dzięki programowi Polski Ład - Zabytki aż 23 obiekty zostaną poddane renowacji. - Dbałość o tradycję i obiekty kulturalne już wielokrotnie przejawiały się w polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości. To troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty. Za każdym razem gdy odwiedzałem region, zgłaszali mi państwo potrzebę odnowy wielu budynków. Dlatego tak bardzo się cieszę, że aż tyle obiektów z regionu bytowskiego uzyskało dofinansowanie z tego programu. Mam nadzieję, że będzie to też motor napędowy dla branży turystycznej – mówi Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu i poseł PiS z regionu.

Gmina Borzytuchom dostanie prawie milion złotych. - Pieniądze przeznaczymy na remont, renowację i przywrócenia blasku naszej świątyni w Borzytuchomiu - mówi Witold Cyba, wójt Borzytuchomia. - Postaramy się także wyeksponować zabytkowe dzwony, które znajdują się tuż przy kościele. Są one niezmiernie ważne dla naszych mieszkańców, ponieważ ich wizerunek znajduje się w herbie gminy Borzytuchom. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1350 roku. W 1803 roku kościół zawalił się. Odbudowali go protestanci w 1812 roku, a następnie przejęli. Obecny kościół jest trzecim budynkiem na tych samych fun­damentach.

Zatopione dzwony. Legenda Marka Milera

Podobno w Borzytuchomiu znanych jest wiele wersji niesamowitej legendy związanej z zabytkowymi dzwonami, które do dziś znajdują się tuż przy kościele. Przypomniał ją Marek Miler w "Bytowskich bajaniach i innych opowieściach". Czy historie przekazywane z pokolenia na pokolenie wydarzyły się naprawdę? Trudno powiedzieć. W każdym podaniu jest podobno ziarno prawdy. Traktujmy je jednak z przymrużeniem oka.

- Wydaje się bardzo prawdopodobne, że legenda pochodzi z czasów Potopu Szwedzkiego. Tę właśnie wersję uważam za prawdziwą - przekonuje w książce Marek Miler. - A wszystko wydarzyło się w roku 1655. W tym czasie armia szwedzka pod dowództwem feldmarszałka Arwida Wittenberga opanowała cały kraj. Część oddziałów spod Ujścia skierowana została na Gdańsk. Tymczasem lotem błyskawicy rozeszła się wieść, że Szwedzi pod dowództwem pułkownika Magnusa Ernberga zbliżają się do samego Bytowa. Ludzie z przerażeniem myśleli o przyszłości. Wpadli w panikę. - Jedno było pewne - armia zawsze potrzebuje spiżu na działa - uważa autor publikacji. - Dlatego istniało niebezpieczeństwo, że Szwedzi każą wszystkie dzwony przetopić na działa. Na to mieszkańcy Borzytuchomia nie mogli pozwolić, gdyż do pięknego dźwięku dzwonów byli przywiązani od pokoleń. W przykościelnej wieży wisiały trzy dzwony - dwa duże i jeden mały. Miały one miłe dla ucha brzmienie, a dźwięk, który z nich płynął, przypomniał pieśń religijną "Bóg moją warownią". Należało przedsięwzięć jakieś kroki dla ratowania ukochanych dzwonów.

Mieszkańcy wpadli na szalony pomysł. Kantor gminy protestanckiej o nazwisku Loll zaproponował, aby dzwony zatopić w pobliskim jeziorze. Uznał on, że wtedy z pewnością nie wpadną w ręce wroga.

- Przygotowano ogromne wozy do przewożenia drewna z lasu i załadowano na nie dwa duże dzwony - kontynuuje autor opowiadania. - Zatopiono je je w okolicznym jeziorze. Zostawiono tylko najmniejszy, aby było widać, że kościół posiada dzwon, miało to stanowić zabezpieczenie przed szykanami najeźdźców. Oddziały pułkownika Ernberga przeszły przez okolicę niczym burza. Wsie grabiono i plądrowano. Szwedzi pogardzili jednak małym dzwonem. Tymczasem duże dzwony spokojnie drzemały przez kilka lat na dnie jeziora, gdyż postanowiono je wydobyć w bardziej sprzyjających okolicznościach. W tym czasie po okolicy wałęsały się rozmaite bandy żołdactwa, które też dopuszczały się gwałtów i grabieży. Żołdacy napadali zazwyczaj niepodziewanie, tak by mieszkańcy nie mieli czasu na zorganizowanie obrony.

W Borzytuchomiu panowała atmosfera strachu. Trudno jednak było chłopu walczyć z zaprawionymi w bitwach żołnierzami. Poza tym mieszkańcy wsi nie wiedzieli, kiedy może nastąpić kolejny atak.

- Stało się w końcu coś dziwnego - kontynuuje opowieść Marek Miler. - Pewnego wieczoru w czasie nieszporów ludzie usłyszeli znajomą melodię. Były to dźwięki pieśni "Bóg moją warownią". Dzwony były zatopione, a głos ich bicia wyraźnie słyszeli wszyscy. Ktoś nawet zauważył, że mały dzwon, mimo że nieporuszany przez dzwonnika, dzwonił również. Ta niezwykła sytuacja powtórzyła się jeszcze dwa razy o tej samej porze. Uznano to za znak ostrzegawczy. Następnego dnia po ostatnim sygnale dzwonów przygotowano się do obrony wsi. Nieopodal osady z trzech stron nadciągały bandy szwedzkich żołdaków. Gdy przystąpiły do szturmu, zabrzmiały jeszcze raz dzwony, tym razem głośno i wyraźnie. Pieśń niosła się po okolicy i zagrzewała chłopów do zaciekłej walki. Atak został odparty, a Szwedzi ponieśli straty. Zatopione dzwony pomogły mieszańcom Borzytuchomia ocalić mienie i życie. Później jeszcze wielokrotnie ratowały wieś, kiedy to wygrywając melodię uprzedzały o nadchodzącym nieszczęściu. Pozostały jednak na zawsze zatopione. Dlaczego? Na to pytanie nikt już nie odpowie. Miejmy nadzieję, że nie będą musiały już nigdy bić na trwogę.