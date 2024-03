Tajemnica zatopionych dzwonów. Gdzie się podziały? Czy nadal leżą na dnie jeziora?

Ludzie z przerażeniem myśleli o przyszłości. Wpadli w panikę. - Jedno było pewne - armia zawsze potrzebuje spiżu na działa - uważa autor publikacji. - Dlatego istniało niebezpieczeństwo, że Szwedzi każą wszystkie dzwony przetopić na działa. Na to mieszkańcy Borzytuchomia nie mogli pozwolić, gdyż do pięknego dźwięku dzwonów byli przywiązani od pokoleń. W przykościelnej wieży wisiały trzy dzwony - dwa duże i jeden mały. Miały one miłe dla ucha brzmienie, a dźwięk, który z nich płynął, przypomniał pieśń religijną "Bóg moją warownią". Należało przedsięwzięć jakieś kroki dla ratowania ukochanych dzwonów.

- Przygotowano ogromne wozy do przewożenia drewna z lasu i załadowano na nie dwa duże dzwony - kontynuuje autor opowiadania. - Zatopiono je je w okolicznym jeziorze. Zostawiono tylko najmniejszy, aby było widać, że kościół posiada dzwon, miało to stanowić zabezpieczenie przed szykanami najeźdźców. Oddziały pułkownika Ernberga przeszły przez okolicę niczym burza. Wsie grabiono i plądrowano. Szwedzi pogardzili jednak małym dzwonem. Tymczasem duże dzwony spokojnie drzemały przez kilka lat na dnie jeziora, gdyż postanowiono je wydobyć w bardziej sprzyjających okolicznościach. W tym czasie po okolicy wałęsały się rozmaite bandy żołdactwa, które też dopuszczały się gwałtów i grabieży. Żołdacy napadali zazwyczaj niepodziewanie, tak by mieszkańcy nie mieli czasu na zorganizowanie obrony.

Uprzedzały o nadchodzącym nieszczęściu

- Stało się w końcu coś dziwnego - kontynuuje opowieść Marek Miler. - Pewnego wieczoru w czasie nieszporów ludzie usłyszeli znajomą melodię. Były to dźwięki pieśni "Bóg moją warownią". Dzwony były zatopione, a głos ich bicia wyraźnie słyszeli wszyscy. Ktoś nawet zauważył, że mały dzwon, mimo że nieporuszany przez dzwonnika, dzwonił również. Ta niezwykła sytuacja powtórzyła się jeszcze dwa razy o tej samej porze. Uznano to za znak ostrzegawczy. Następnego dnia po ostatnim sygnale dzwonów przygotowano się do obrony wsi. Nieopodal osady z trzech stron nadciągały bandy szwedzkich żołdaków. Gdy przystąpiły do szturmu, zabrzmiały jeszcze raz dzwony, tym razem głośno i wyraźnie. Pieśń niosła się po okolicy i zagrzewała chłopów do zaciekłej walki. Atak został odparty, a Szwedzi ponieśli straty. Zatopione dzwony pomogły mieszańcom Borzytuchomia ocalić mienie i życie. Później jeszcze wielokrotnie ratowały wieś, kiedy to wygrywając melodię uprzedzały o nadchodzącym nieszczęściu. Pozostały jednak n zawsze zatopione. Dlaczego? Na to pytanie nikt już nie odpowie.

Miejmy nadzieję, że nie będą musiały już nigdy bić na trwogę.