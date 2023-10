Gmina Damnica odrestaurowała pomnik upamiętniający bitwę pod Mianowicami. Zyskał nowy wygląd

Renowacja pomnika kosztowała ponad 47 tys. złotych. Około 60 proc. tej kwoty to dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

- Jest to pierwszy etap prac, polegający przede wszystkim na renowacji samego pomnika-kamienia, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Prowadzone tam prace budowlano-konserwatorskie polegały m.in. na usunięciu wtórnych zapraw mineralnych, oczyszczeniu obiektu z ziemi i roślinności, rekonstrukcji pęknięć głazu i spoin, myciu i dezynfekcji kamieni, uzupełnieniu ubytków i dokonaniu stabilizacji głazów – poinformowała gmina Damnica.

Co upamiętnia pomnik?

Pod Mianowicami doszło do starcia wojsk polskich walczących u boku Napoleona z 80-osobowym oddziałem pruskim pod dowództwem majora Ferdynanda von Schilla. Bitwa wywiązała się w pobliskiej Zagórzycy, gdzie wróg zaatakował zakwaterowane we wsi polskie straże. Wycofujący się oddział polskiego pospolitego ruszenia został ostatecznie rozbity przy szosie, w pobliżu miejsca, gdzie stoi dziś pamiątkowy obelisk. Źródła pruskie podają, że w bitwie zginęło 30 Polaków, 20 odniosło ciężkie obrażenia, a siedmiu trafiło do niewoli. Z innych dokumentów wynika, że w tym miejscu poległo pięciu Polaków i siedem koni. Najprawdopodobniej zabitych pochowano na pobliskim cmentarzu w Zagórzycy.

Pomnik zbudowany został w 1910 roku, odsłoniła go cesarzowa niemiecka Augusta Wiktoria. Powstał dzięki staraniom Związku Weteranów z Zagórzycy, ale pomogli też rolnicy z Karżniczki – znaleźli 20-tonowy głaz narzutowy, który był tak wielki, że trzeba było rozsadzić go na dwie części.

Tablica informująca o wydarzeniach powstała natomiast z inicjatywy uczniów z Damnicy. Bo to właśnie pod pomnikiem, w dniu rocznicy bitwy, odbywają się terenowe lekcje historii.