Gratulacje! Film słupskiej telewizji zdobył pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie

Film "Zobacz mnie" zrealizowany przez Telewizję Słupsk wygrał w kategorii "Społecznie wrażliwi" w XX Jubileuszowej Edycji Konkursu Programów Telewizji Lokalnych "To Nas Dotyczy". To już drugie zwycięstwo słupskiej kablówki w tym corocznym wydarzeniu organizowanym przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej. Rok temu słupszczanie zdobyli główną nagrodę w kategorii "Mała Ojczyzna". Sukces tym większy, że dotąd TV Słupsk startowała w konkursie tylko dwa razy. I oba okazały się sukcesem.

O filmie

"Zobacz mnie" to mający niewiele ponad siedem minut film, którego głównym bohaterem jest Adam - chłopiec ze spectrum autyzmu. Pokazywany w różnych sytuacjach rówieśniczych, głównie w szkole, opowiada, jak odczuwa otoczenie i jak otoczenie reaguje na niego. - Nie wybrałem sobie autyzmu, jestem wyjątkowy jak Ty! - mówi. Cały film to swego rodzaju poradnik o tym, jak czuje się człowiek ze spektrum autyzmu, dlaczego jego reakcje mogą być dziwne dla innych, jak zachować się wobec niego, żeby nie pogłębiać jego problemów z odbiorem świata i nie dyskryminować. Film przemawia nie tylko słowami głównego bohatera, ale i świetnymi rysunkami i animacjami. Jest zrozumiały dla widzów w różnym wieku, także dla dzieci.

Skąd pomysł?

- Rok temu Kasia Ożarek z Fundacji Progredi poprosiła mnie o zrobienie filmu o autyzmie, który miał być wyemitowany podczas Światowego Dnia Autyzmu - mówi nadawca TV Słupsk Jacek Szuba. - Kiedy usłyszałem, że mamy na to kilka dni, odpowiedziałem, że to niemożliwe, bo to za poważny temat. Jednak pomysł już zaczął kiełkować w mojej głowie.

Realizacja

Potem nastąpił zbieg różnych okoliczności, które sprawiły, że ostatecznie po prawie roku film powstał. Kontakty z Karoliną Keler, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, zaowocowały pomysłem zaangażowania do projektu uczniów "dwójki" i wykorzystania jej pomieszczeń. Momentem przełomowym stało się zaś zatrudnienie przez Jacka Szubę, w prowadzonej przez niego spółce socjalnej, Magdy, dla której szukała pracy Monika Zenik-Krupień z Centrum Integracji Społecznej.

- Magda kończyła tam staż. Opowiadała mi, że sprzątała, ale była to dla niej uciążliwa praca. Dlaczego? Wykonywała ją niezwykle starannie, ale potem cierpiała na myśl, że zaraz ludzie znowu nabałaganią. Magda ma spektrum autyzmu - opowiada Jacek Szuba.

- Kiedy podczas tych rozmów okazało się, że dziewczyna ma talent do rysunków, już wiedzieliśmy, że weźmie udział w filmowym projekcie. I tak wyszło, że chociaż film miał pierwotnie powstać przy udziale ludzi "z zewnątrz", mających jedynie jakieś pojęcie o problemie autyzmu, to tworzyła go także osoba z tym na co dzień się borykająca. Wszystkie sceny odgrywają "zdrowi" dorośli i dzieci, Adama gra Julek Keler. - Wyszło mu to wspaniale - mówi Jacek Szuba. - Dlaczego nie zaangażowałem osób ze spektrum autyzmu? Po pierwsze, bo obawiałem się, że w ten sposób mogę je stygmatyzować, narazić na nieprzyjemności. Po drugie, nie mamy potrzebnej wiedzy i umiejętności, żeby do nich dotrzeć, aby odegrały różne role. To film niosący wielkie emocje, z Julkiem musieliśmy je przepracować. Dużo pracy z tekstem, dużo rozmów musiało się odbyć. Po trzecie, ten film został zrobiony pro bono, nikt nie wziął za niego pieniędzy. Gdybym zatrudnił kogoś spoza naszego grona, musiałbym zapłacić - wymienia nadawca, który sam wystąpił w roli lekarza.

Podziękowania

W swoim wpisie na Facebooku Jacek Szuba wymienił wszystkie osoby zaangażowane w projekt:

Najlepsi w Polsce!!! Minęła doba, więc już trochę ochłonąłem i mogę pochwalić się na spokojnie. Nasz film "Zobacz mnie" wygrał w konkursie organizowanym przez PIKE w kategorii "Społecznie wrazliwi".

Miałem niewątpliwą przyjemność reżyserować tę produkcję, ale każdy sukces ma wielu ojców i wiele matek 🙂, więc chciałbym wymienić tych, bez których ten film by nie powstał.

Kacper Zieliński - wyjątkowy operator i montażysta, dzięki któremu udaje się pokazać na ekranie to co powstaje z "nieuczesanych" myśli.

Magdalena Zblewska - której fantastyczna "kreska" przeniosła nas do innego świata.

Luna Dark dbająca o każdy szczczegół w artyzmie i artyzm w szczegole i o to, żeby wszyscy, którzy ze mną pracują, nie zwariowali.

Julek Keler - nasz największy bohater, który nie tylko odegrał koncertowo główną rolę, ale również, co być może nawet ważniejsze, potrafił się zmierzyć z potężnym wyzwaniem, któremu sprostać nie zdołałby niejeden dorosły.

Magdalena Czernichowska - autorka scenariusza, który uwiódł nas po pierwszym czytaniu, sprawiając, że obrazki od razu powiły się w naszych głowach.

Niesamowite, niezwykle wyrozumiałe i jak się okazało posiadające nieodkryte dotąd talenty aktorskie Katarzyna Browarek i Katarzyna Wojcieszek.

Nasi nieocenieni statyści - uczniowie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku w ktorej, dzięki uprzejmości dyrekcji w osobie Karolina Keler mogliśmy realizować nagrania.

Nasi praktykanci Bruno Nowicki Oliwia Szternel Liliana Dopierała z ZST Słupsk - Drzewniak , którzy pokazują, że mamy w Słupsku fantastyczną i zaangażowaną młodzież.

I wreszcie na końcu, choć od niej się wszystko zaczęło, Katarzyna Aleksandra Ożarek, za pomysł, inspiracje, a także za to, że działając w Progredi, codziennie pokazuje nam wszystkim jak być lepszym czlowiekiem.

Wam wszystkim razem i każdemu z osobna serdecznie dziękuję.

O konkursie

Organizator konkursu, PIKE, skupia 150 telewizji lokalnych. W tym roku przysłały one ponad 100 filmów startujących w czterech kategoriach: "Moja Mała Ojczyzna", "News", "Zwyczajni niezwyczajni", "Społecznie Wrażliwi".

Materiały oceniało jury pod przewodnictwem Krzysztofa Grabowskiego – producenta filmowego i telewizyjnego w składzie:

– Teresa Brykczyńska – rzecznik prasowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

– Jerzy Krzysztof Czerwiecki – dziennikarz oraz producent radiowy i telewizyjny. Finał Konkursu odbył się 27-28 maja w Sopocie podczas wiosennej Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej i XII Forum Telewizji Lokalnych. TV Słupsk wystartowała w tym konkursie po raz drugi. Rok temu w kategorii "Moja Mała Ojczyzna" wygrał zrealizowany przez nią film „Tajemnice Pomorza. Polscy robotnicy przymusowi w Stolp” Tomasza Częścika.

