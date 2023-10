Hełmy, węże, latarki i buty. Sprzęt dla ochotników z gminy Parchowo (WIDEO)

- Fundusz Sprawiedliwości powstał z przekonania, że pieniądze pochodzące od skazanych powinny być dobrze wykorzystane. I tak właśnie jest. Środki z Funduszu służą dobrym celom. Są przekazywane na pomoc prawną, wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do szpitali na zakup sprzętu medycznego dla ratowania życia i zdrowia osób pokrzywdzonych w wypadkach drogowych i wszystkich chorych – mówił niedawno minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Udzielanie tak wielkiego wsparcia dla służb ratujących życie i zdrowie osób pokrzywdzonych jest możliwe dzięki rozszerzeniu formuły działania Funduszu Sprawiedliwości. Zgodnie z przyjętym programem o wsparcie mogą się ubiegać – w ramach ogłaszanych w kolejnych województwach naborach wniosków – gminy i miasta na prawach powiatów z całego kraju. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafia do poszczególnych jednostek OSP.

Pożary, powodzie, nawałnice, wypadki – wszędzie tam często jako pierwsi pojawiają się z pomocą strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. To oni rozpoczynają akcje ratunkowe w przypadku połowy z 30 tys. wypadków samochodowych zdarzających się co roku kraju. Fundusz Sprawiedliwości w minionych latach wyposażył strażaków ochotników w specjalistyczny sprzęt za ponad 184 mln zł, by mogli skutecznie chronić zdrowie i życie ludzi.

Ochotnicza Straż Pożarna z gminy Parchowo liczy sobie już sto lat i bierze udział w akcjach na terenie całego powiatu bytowskiego. Dzięki wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości wzbogaciła się o nowy sprzęt za 50 tysięcy złotych. Do jednostek OSP z terenu gminy Parchowo trafiły m.in. hełmy, buty strażackie, agregatory, węże.

- Na terenie gminy Parchowo działa siedem jednostek OSP - mówi Wiesław Kinowski, prezes gminny OSP w Parchowie. - To dla nas olbrzymie wsparcie, często jako pierwsi jesteśmy na miejscu zdarzenia, każdy sprzęt jest nam bardzo potrzebny. To z pewnością poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców i ułatwi prowadzenie działań ratowniczych.