II tura wyborów samorządowych w Słupsku i regionie (RELACJA NA ŻYWO)

Druga tura wyborów samorządowych przebiega w spokojnej atmosferze, ale zdarzają się incydenty; doszło do 76 przestępstw i 55 wykroczeń - powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak podczas niedzielnej konferencji.

LEBEL TIME 10:52

Nazwiska dwójki kandydatów na karcie do głosowania umieszczone są na różowym tle. Na otrzymanej karcie należy postawić jedynie jeden znak „X” – w kratce przy nazwisku kandydata.

Frekwencja w pierwszej turze wyborów wyniosła w Słupsku 43,62 proc.

•10:08

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi pierwsze dane o frekwencji w południe podczas konferencji prasowej o godz. 13.30.

Zgodnie z kodeksem wyborczym, wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

•8:00

Jak głosować? Mieszkańcy Słupska, którzy wzięli udział w wyborach parlamentarnych nie będą mieli problemu z trafieniem do lokali wyborczych – będą się one bowiem znajdować w tych samych lokalizacjach, co w I turze wyborów samorządowych. W Słupsku obwodów głosowania jest 47 – cztery z nich to obwody zamknięte, czyli Areszt Śledczy, dwa słupskie szpitale i Dom Pomocy Społecznej.