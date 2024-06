Integracyjny plac zabaw powstał we Wrześciu. Będą z niego korzystać dzieci z niepełnosprawnościami

Jak informuje gmina Redzikowo, „zainstalowane urządzenia sprawiają dzieciom wiele radości, zachęcają do aktywności fizycznej oraz stwarzają okazję do treningu umiejętności społecznych – dzieci uczą się współpracy, współzawodnictwa i kreatywności. Stworzone miejsce zabaw będzie okazją do pozytywnego spożytkowania dziecięcej energii”. Przede wszystkim jednak, urządzenia zamontowane na placu zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla najmłodszych powstały m.in.:

Rozbudowany zestaw zabawowy integracyjny – zestaw umożliwiający korzystanie z niego przez dzieci z niepełnosprawnościami;

Trampolina integracyjna umożliwiająca dostęp i korzystanie z urządzenia przez dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi (w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich);

Potrójna huśtawka integracyjna 2+1 – dostępności dla osób z naruszoną sprawnością zmysłu;

Huśtawka integracyjna umożliwiająca dostęp i korzystanie z urządzenia przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich – dostępności dla osób z naruszoną sprawnością ruchu;

Trampolina ziemna okrągła (150 cm) umożliwiająca dostęp i korzystanie z urządzenia przez dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi i sensorycznymi – dostępności dla osób z naruszoną sprawnością ruchu i zmysłu;

Integracyjny domek zabawowy – Zestaw zabawowy integracyjny – umożliwiający korzystanie z niego przez dzieci z niepełnosprawnościami;

Piaskownica integracyjna – umożliwiająca korzystanie z niej przez dzieci z niepełnosprawnościami – dostępność dla osób z naruszoną sprawnością ruchu i zmysłu;

Cymbałki – dostępność dla osób z naruszoną sprawnością słuchu;

Tablica kredowa – dostępność dla osób z naruszoną sprawnością wzroku;

Tablica pary – dostępność dla osób z naruszoną sprawnością wzroku;

Bębny – dostępność dla osób z naruszoną sprawnością słuchu;

Tablica memory – dostępność dla osób z naruszoną sprawnością wzroku;

Stół piknikowy z ławkami z blatem przystosowanym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – dostępność dla osób z naruszoną sprawnością ruchu.

Na realizację projektu gmina Redzikowo uzyskała dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w wysokości 550 tys. zł.