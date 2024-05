Koalicja Platformy Obywatelskiej z klubem prezydenckim. Beata Chrzanowska zastępcą prezydenta Słupska

W Słupsku Koalicja Obywatelska porozumiała się z Krystyną Danilecką-Wojewódzką, prezydentką miasta. W ramach umowy wieloletnia przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska z KO zostanie zastępcą prezydenta miasta. Funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej ma pełnić Paweł Szewczyk.

O planach poinformował Zbigniew Konwiński, poseł PO.

- Jesteśmy po rozmowach z Krystyną Danilecką-Wojewódzką. Zawsze współpraca lepsza jest od konfliktu, a pokój od wojny. Ręka została wyciągnięta ze strony pani prezydent i my zdecydowaliśmy się tę propozycję przyjąć – mówił podczas konferencji prasowej Zbigniew Konwiński. - To propozycja współpracy z klubem radnych z Łączy nas Słupsk. To ma być współpraca oparta na konkretnym programie. W najbliższych dniach będą ustalenia w sprawie minimum programowego, które chcielibyśmy wspólnie realizować. Jest też rekomendacja, aby Beata Chrzanowska została wiceprezydent. Wiem, że jest życzliwe podejście pani prezydent do tej kandydatury. O kompetencjach i zakresie obowiązków będzie informować pani prezydent wraz z Beatą Chrzanowską. Z kolei na przewodniczącego Rady Miejskiej rekomendowany jest Paweł Szewczyk, a na wiceprzewodniczącą Anna Rożek. Będziemy te kandydatury zgłaszać na wtorkowej sesji – mówił poseł Konwiński.