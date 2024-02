Inwestycje w Słupsku: inwestor chce budować hotel w centrum miasta

Oddano do użytku 153 budynki mieszkalne – to jest o przeszło sto procent więcej niż w 2022 roku. To 15 bloków wielorodzinnych, 138 jednorodzinnych i 64 dwulokalowe.

Rok 2023 to rok bardzo wielu inwestycji prywatnych przedsiębiorców w Słupsku. - To bardzo cieszy. Nie tylko urząd miejski z jednostkami realizuje zadania rozwoju miasta, zmienia oblicza miasta, ale w bardzo dużym stopniu przedsiębiorcy. To, co cieszy szczególnie, to rozwój budownictwa głównie mieszkaniowego – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, rezydentka Słupska.

- Widzimy to na mapie Słupska - powyżej ulicy Zaborowskiej, na Osiedlu Hubalczyków, Osiedlu Owocowa. To cieszy, że miasto się rozwija. Sprawia to, że do Słupska przyjedzie więcej osób – mówi pani prezydent.

W sumie w roku 2023 przybyło w Słupsku 806 lokali mieszkalnych - 20 mieszkań to budownictwo indywidualne, 57 mieszkań komunalnych a 786 to mieszkania, które zostały wybudowane na sprzedaż przez 10 spółek. Dla porównania, w 2022 przybyło 355 lokali mieszkalnych

- Wniosek – rozwijamy się i jest to widoczne. Cieszy, że w takich zapomnianych terenach, jak ulica Kniaziewicza powstają nowe obiekty. Mam nadzieję że na rogu Kniaziewicza i Westerplatte też coś powstanie, są to tereny powojskowe w prywatnych rękach. Ciągle czekamy na deklaracje tych, którzy mają tereny prywatne, ale ciągle nie są one wykorzystywane. Myślę choćby o kwartale między ulicami Krzywoustego a Grottgera. Z tą inwestycją wiążemy konieczny remont ulicy Grottgera, ale póki tej inwestycji nie rozpoczną, póty ta ulica nie będzie mogła być gruntownie zrobiona. W pakiecie mieliśmy gwarancje, że to inwestorzy będą ulicę remontowali – mówi pani prezydent.

I choć kontakt z inwestorami jest, nic nie wskazuje na to, aby inwestycja powstała. Przypomnijmy, że to budować miała firma Selgros, która ma sieć hurtowni (tzw. cash and carry) dla przedsiębiorców – w szczególności dla gastronomii, cateringu, hotelarstwa, czy handlu detalicznego.

W trybie pilnym będę ponaglała, aby choćby wycięli te krzewy, które za chwilę staną się drzewami i wtedy będą mieli poważny problem z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew. Firma Selgros, która miała budować dużą hurtownię, wstrzymała się, co można zrozumieć. W tym czasie była i pandemia, i wojna – mówi Danilecka-Wojewódzka.