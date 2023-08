Jabłonki Swawole w Ustce. Festiwal polskich rytmów i smaków

W sobotę 5 sierpnia w Ustce zagości festiwal polskich rytmów, smaków i zapachów – Jabłonki Swawole.

- Tego dnia w Ustce obok morza rozszumią się także jabłonie, a my damy się ponieść magii tańca i swawoli, celebrując wszystko to, co w Polsce najlepsze - piękną naturę, pyszne jedzenie i skłonność do nieskrępowanej zabawy. Będziemy jabłonkować, paradować i koncertować przy akompaniamencie najlepszych polskich wykonawców - Magdalena Matusiak z Ośrodka Sportu i Rozwoju zachęca do udziału w imprezie. - Podczas festiwalu towarzyszyć będą nam niezwykłe wrażenia. Na gości czekają stoiska gastronomiczne, warsztaty rękodzieła, moc atrakcji dla dzieci i DJ-ska muzyka. Na promenadzie i na ulicach miasta odbędą się happeningi, a także parady bębniarzy.

W strefie koncertowej zagrają Natalia Szroeder, Faustyna Maciejczuk oraz IGNACY.

Festiwal Jabłonki Swawole to cykliczne wydarzenie muzyczno-kulturalno-kulinarne organizowane od 2021 roku. Festiwal, który odwiedza różne miasta Polski, jest prezentacją polskiego stylu życia, polskiej gościnności, polskich smaków, zapachów, rytmów, celebracji polskiej natury i nieskrępowanych swawoli. W roku 2023 festiwal odbywa się pod hasłem upiększania Polski i sadzenia jabłonek. Organizatorzy odwiedzili już Sandomierz, Mysłowice i Toruń. Oprócz Ustki planują odwiedzić również Racibórz.