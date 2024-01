Co, gdzie, kiedy? Wydarzenia kulturalne i imprezy w Słupsku na ten tydzień

Zabawy dla dzieci, wernisaż wystawy, dobry film w DKF Projekcja, spektakl teatru tańca i mantra, a także muzealny wykład o sztuce i spektakl dla dzieci. Sprawdź, na co możesz się wybrać w najbliższych dniach w Słupsku.

Festiwal Dobrej Zabawy

Warsztaty, beztroska zabawa i smok Edzio! Organizatorzy zapraszają dzieci i całe rodziny do hali Gryfia na weekendowy Festiwal Dobrej Zabawy 13 i 14 stycznia. Wstęp - 39zł (w cenie warsztaty, strefa dmuchańców, strefa rodzic&dziecko, strefa gier i zabaw, mini autka, targi zabawek i książek, pokazy na scenie, koncert gwiazdy, malowanie buziek i wiele innych). Rodzice/opiekunowie wchodzą bezpłatnie.

Wernisaż wystawy

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza 11 stycznia o godzinie 180 do Centrum Aktywności Twórczej na wernisaż wystawy zbiorowej "Z perspektywy rybiego oka" w trzech przestrzeniach wystawienniczych: Baszty Czarownic (ul. F. Nullo 8 w Słupsku), Galerii Kameralnej przy ul. Partyzantów 31a w Słupsku oraz Centrum Aktywności Twórczej przy ul. Zaruskiego 1a w Ustce. Wystawa będzie dostępna od 12 stycznia do 29 marca.

Obejrzymy wybór prac uczestników minionych edycji Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”, który to przegląd jest organizowany od 2001 r. i posiadał do tej pory dziesięć edycji. Zaproponowani do projektu artyści i artystki wpisali się na trwałe w krajobraz polskiej sztuki, a ich dzieła i realizacje ujawniają znaczącą różnorodność postaw oraz strategii. Intrygujący jest fakt, że poza pracami tematyzującymi problematykę egzystencji, zwłaszcza prywatności i intymności, pojawiają się także realizacje interpretujące aktualną rzeczywistość społeczną czy też redefiniujące przeszłość oraz naszą tożsamość. Niezależnie od tego nie brak też dzieł w sposób konceptualny i formalistyczny odwołujących się do minionych estetyk i stylistyk. W kontekście formalnym sztuka ta nie stroni ani od abstrakcji, ani od figuracji. Na wernisaż z panelem dyskusyjnym wstęp wolny, zaś na wystawę - biletowany.

Spektakl Enzy

Teatr Tańca Enza zaprasza 13 stycznia o godz. 17 i 18.30 do teatru Rondo na spektakl "Zaklęte w perle". To najnowsza propozycja Teatru Tańca Enza skierowana do najmłodszych widzów. Podczas spektaklu aktorki-tancerki animują dzieci, zabierają do wspólnej zabawy i ruchu, cały czas prowadząc opowieść po magicznym świecie ulubionych bajek.

Bilety w cenie 35zł do nabycia w serwisie ekobilet.pl oraz w kasie teatru Rondo.

Projekcja z prelekcją

W najbliższy czwartkowy wieczór na seans filmu "Matka siedzi z tyłu" zaprasza kino Rejs. To czarna komedia o spóźnionym dojrzewaniu i towarzyszeniu bliskiej osobie w ostatniej podróży. Seans w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego PROJEKCJA rozpocznie się o godz. 18 wprowadzeniem filmoznawcy Bartosza Murawskiego, a chętni będą mogli po projekcji przejść do sali Tango, by w kameralnej atmosferze przy ciastkach i herbacie powymieniać się wrażeniami po filmie. Miesięczny karnet na DKF Projekcja w cenie 52 zł można nabyć wyłącznie w kasie kina. Na seanse prowadzona jest również sprzedaż pojedynczych biletów, dostępnych stacjonarnie i online na portalu ekobilet.

Mantra w Cepelinie

14 stycznia (niedziela) o godz. 17 kluboksięgarnia Cepelin zaprasza na premierę nowej mantry ANIMY oraz dyskusję, którą poprowadzi artystka i dźwiękoterapeutka - o tym, czym w rzeczywistości są mantry i jaki wpływ mogą wywrzeć na nasze samopoczucie i nasze życie. Na spotkaniu wysłuchamy wspólnie nowej mantry ANIMY, która została zarejestrowana w studiu Good to Be Heard.

ANIMA jest śpiewaczką zainspirowaną muzyką źródła – folklorem ukraińskim, muzyką etno, muzyką medytacyjną. Wierzy w uzdrawiającą moc muzyki i jej energetyczny, wibracyjny wymiar, dlatego od około trzech lat tworzy muzykę relaksacyjno–medytacyjną, którą dzieli się ze swoimi słuchaczami na koncertach. Łączy brzmienie swojego głosu z dźwiękiem mis kryształowych, mis tybetańskich, dźwięków koshi i innych instrumentów wysokowibracyjnych przenosząc słuchaczy w inny wymiar.

Tęcza dla dzieci

W sobotę, 13 stycznia, Teatr Lalki Tęcza zaprasza na spektakl "Niedźwiedź i Masza- czyli gdzie moja kasza?" w reżyserii Michała Tramera.

Kim była Olga Boznańska?

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na wykład z historii sztuki w ramach Forum Sztuki i Artystów, pt.: "Olga Boznańska – portrecistka ludzi, malarka dusz".

Bohaterką wykładu jest Olga Boznańska, najwybitniejsza malarka Młodej Polski i jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek. Córka Francuzki i Polaka, urodzona w Krakowie. W mieście rodzinnym odebrała wstępne wykształcenie artystyczne. Naukę kontynuowała w Monachium, a od 1898 r. tworzyła w Paryżu. W czasach, gdy kobietom wstęp do wyższych szkół sztuk pięknych był zakazany, potrafiła do perfekcji opanować malarskie rzemiosło, wypracować własny styl i zdobyć powszechne uznanie. Malowała martwe natury, pejzaże i studia wnętrz, ale to portrety przyniosły jej największą sławę - na płótnach, choć w późniejszym czasie częściej stosowała tekturę, uwieczniała ówczesnych ludzi kultury, nauki i polityki, m.in. Henryka Sienkiewicza, Feliksa Jasieńskiego czy Augusta Radwana, jak również młode damy i dzieci. W jej malarstwie dominował walor, gra tonów i półtonów, które nadawały obrazom specyficzną mglistość i tajemniczość. Na wykładzie, w oparciu o fakty biograficzne i wybrane przykłady dzieł, omówiona zostanie twórczość tej niezwykłej artystki. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 13 stycznia, w Białym Spichlerzu przy ul. Szarych Szeregów 12 o godzinie 10.00. Wykład poprowadzi Ewa Czaplińska-Stec, historyk sztuki, pracownik Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Wideo Zabawki napędzane nauką. Niezwykła lekcja fizyki w Aptece Designu