W temperaturze zero stopni rodzi się sztuka, Wernisaż wystawy w Ustce

Otwarcie wystawy i spotkanie z artystką odbędzie się 22 lutego (czwartek) o godz. 17 w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce przy ul. Zaruskiego 1a. Wstęp na wernisaż wolny. Wystawa czynna będzie do 27 lutego w godz. 9-17 (wstęp do galerii biletowany.

Artystka o projekcie „Wokół zera”

Aleksandra Zawistowska

Artystka, projektantka, architektka. Tworzy obiekty rzeźbiarskie, instalacje przestrzenne, projekty wzornicze, wnętrzarskie, cyfrowe, a także mozaiki. Z zamiłowaniem łączy pracę teoretyczną na papierze z fizyczną w warsztatach i hutach. Od 2022 roku, wraz z bratem, współzałożycielka i twórczyni Szkło Studio. Absolwentka Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, Universidade Lusiada de Lisboa, Studio for Immediate Spaces na Sandberg Instituut, gdzie zdobyła tytuły magistry sztuki oraz architektury. Nominowana przez zespół kuratorski GLUE Amsterdam jako jedna z 30 artystów tytułem “Streching the Definition of Design”, a przez OBJECT Rotterdam – “New Talent 2023”. Aleksandra brała udział w wystawach w Polsce, Niderlandach, Danii, Gruzji i Ukrainie, m.in w Het Nieuwe Instituut, National Dutch Opera, Het HEM, Muzeum Warszawy, a jej prace były prezentowane w licznych mediach polskich i zagranicznych. W lipcu odbywać będzie stypendium artystycznie w UrbanGlass w Nowym Jorku, we wrześniu jej szklane rzeźby wystawiane będą w ramach festiwalu GLUE, a w roku 2024, poza Rezydencją w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, odbędzie również Rezydencję Artystyczną „Arctic Circle” na Kole Podbiegunowym.