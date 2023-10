Jacek Szaran, kandydat do Sejmu z listy PiS ze Słupska komentuje wyniki

- Nic jeszcze nie jest wiadomo. Na razie nie ma co strzelać korkami od szampana. Trzeba poczekać na oficjalne wyniki wyborów, po których będzie można więcej powiedzieć – komentuje radość w obozie opozycji.

- Zadowalająca jest frekwencja, wynosi około 70 proc., więc jest to dla nas bardzo dobra informacja – im więcej osób głosuje, im więcej osób udziela się w wyborach, tym lepiej dla naszej demokracji. Działania profrekwencyjne, które udało się w ostatnim czasie zrobić, chociażby otwarcie dodatkowych komisji obwodowych do głosowania w mniejszych miejscowościach, gdzie często ludzie mieli problemy z dostaniem się do lokali wyborczych. One były 5, a nawet 10 km dalej. To spowodowało, że ta frekwencja jest wyższa. Nic tylko się cieszyć, że coraz więcej Polaków decyduje się oddać swój głos w wyborach.