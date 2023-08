Jacht z rosyjską załogą zawinął do Ustki. Pilnuje go Straż Graniczna. Rosjanie nie mogą wyjść na ląd

Do portu w Ustce wpłynęła "Polina" - jednostka sportowo-żeglarska z rosyjską załogą na pokładzie. Kapitanem, najprawdopodobniej wyczarterowanego polskiego jachtu, jest mężczyzna, który wyruszył w rejs z kobietą. Co rosyjscy turyści, którzy nie są wpuszczani do naszego kraju, robią na polskim Wybrzeżu? Najpierw kapitan potrzebował pomocy, teraz załoga czeka aż morze się uspokoi.

- Na pokładzie jachtu pływającego pod polską banderą znajduje się dwoje obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy płynęli z Bałtijska w obwodzie królewieckim na Bornholm – mówi Tadeusz Gruchalla, zastępujący rzecznika prasowego komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, dodając, że załoga mogła się poruszać po polskich wodach. - Podczas rejsu kierownik jednostki zgłosił bosmanowi portu w Ustce, że potrzebuje pilnej pomocy medycznej z uwagi na problemy z sercem.